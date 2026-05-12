В 2026 году в программе смотра не заявлено премьер громких голливудских блокбастеров. Тенденцию объясняют по-разному. Одни видят в таком решении нежелание голливудских студий получать негативные рецензии, что может негативно сказаться на прокате. Другие отмечают, что крупнейшие мейджоры пересматривают прокатную стратегию на фоне конкуренции со стримингами. Однако организаторы фестиваля не склонны драматизировать. Кроме того, в рамках специального «полуночного сеанса» в Каннах покажут фильм «Форсаж» в честь 25-летия первой части популярной франшизы. Ожидается, что в этом событии примут участие актеры Вин Дизель, Джордана Брюстер и Мишель Родригес, продюсер Нил Х. Мортиц и дочь покойного исполнителя главной роли в фильме — Медоу Уокер.

Фестиваль откроет фильм французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй». В 2018 году он получил главную награду смотра за картину «Нежная рука закона». Его новая историческая комедия повествует о попытках молодого художника наладить связь с покойной женой с помощью самозванки-медиума. Сюжет разворачивается в Париже конца 1920-х годов. В ленте сыграли Пио Мармай, Анаис Демустье и Жиль Леллуш.

Как отмечала в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, основная программа Каннского кинофестиваля в 2026 году удивляет громкими именами.

«В этом году здесь представлены Андрей Звягинцев ("Минотавр"), Павел Павликовский ("Отчизна"), Педро Альмодовар ("Горькое Рождество"), Ласло Немеш ("Мулен"), Кристиан Мунджиу ("Фьорд"), Хирокадзу Корээда ("Барашек в коробке"), Рюсукэ Хамагути ("Внезапно"), Асгар Фархади ("Параллельные истории"), то есть режиссеры первой величины, это только конкурс. А еще вне конкурса Николас Рефн, Рон Ховард, Стивен Содерберг с документальным фильмом о Джоне Ленноне “Последнее интервью”», - сказала она.