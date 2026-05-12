Звягинцев, «Форсаж» и «Буратино»: Чем удивит 79-й Каннский кинофестиваль
Одновременно с Каннским фестивалем 12 мая начинает работу и Каннский кинорынок (Marché du Film), на котором представят несколько новых российских сказок - «Хоттабыч», «Варвара-краса» и экранизацию «Буратино» с Марком Эйдельштейном.
С 12 по 23 мая во Франции пройдет 79-й Каннский международный кинофестиваль, и в 2026 году программа таит немало сюрпризов. На «Золотую пальмовую ветвь» претендует 21 картина, включая фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева. При этом на смотре впервые за долгое время не представят новых голливудских блокбастеров.
НИКАКОГО ГОЛЛИВУДА?
Председателем жюри Каннского кинофестиваля в 2026 году стал корейский режиссер Пак Чхан Ук. В 2004 году его картина «Олдбой» получила Гран-при в Каннах. В дальнейшем он также представлял на смотре свои фильмы «Жажда» (2009), «Служанка» (2016) и «Решение уйти» (2022).
Также в состав жюри вошли актриса Деми Мур, актеры Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»), Исаак де Банколе («Бруталист»), Рут Негга («Презумпция невиновности»), сценарист Пол Лаверти («Я, Дэниел Блэйк») и режиссеры Хлоя Чжао («Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"»), Лаура Вандель («Невидимый мир») и Диего Сеспедес («Таинственный взгляд фламинго»). К ним мог присоединиться и 28-летний актер Джейкоб Элорди, знакомый зрителям по новой экранизации «Грозового перевала» и сериалу «Эйфория», однако он сломал ногу и отказался от участия в кинофестивале из-за травмы.
В 2026 году в программе смотра не заявлено премьер громких голливудских блокбастеров. Тенденцию объясняют по-разному. Одни видят в таком решении нежелание голливудских студий получать негативные рецензии, что может негативно сказаться на прокате. Другие отмечают, что крупнейшие мейджоры пересматривают прокатную стратегию на фоне конкуренции со стримингами. Однако организаторы фестиваля не склонны драматизировать. Кроме того, в рамках специального «полуночного сеанса» в Каннах покажут фильм «Форсаж» в честь 25-летия первой части популярной франшизы. Ожидается, что в этом событии примут участие актеры Вин Дизель, Джордана Брюстер и Мишель Родригес, продюсер Нил Х. Мортиц и дочь покойного исполнителя главной роли в фильме — Медоу Уокер.
Фестиваль откроет фильм французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй». В 2018 году он получил главную награду смотра за картину «Нежная рука закона». Его новая историческая комедия повествует о попытках молодого художника наладить связь с покойной женой с помощью самозванки-медиума. Сюжет разворачивается в Париже конца 1920-х годов. В ленте сыграли Пио Мармай, Анаис Демустье и Жиль Леллуш.
Как отмечала в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, основная программа Каннского кинофестиваля в 2026 году удивляет громкими именами.
«В этом году здесь представлены Андрей Звягинцев ("Минотавр"), Павел Павликовский ("Отчизна"), Педро Альмодовар ("Горькое Рождество"), Ласло Немеш ("Мулен"), Кристиан Мунджиу ("Фьорд"), Хирокадзу Корээда ("Барашек в коробке"), Рюсукэ Хамагути ("Внезапно"), Асгар Фархади ("Параллельные истории"), то есть режиссеры первой величины, это только конкурс. А еще вне конкурса Николас Рефн, Рон Ховард, Стивен Содерберг с документальным фильмом о Джоне Ленноне “Последнее интервью”», - сказала она.
НАШИ В КАННАХ
В центре сюжета фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева история бизнесмена, который узнает об измене жены в момент, когда готовится массово сократить штат сотрудников. Эту картину снимали в Риге.
«Минотавр» - четвертый фильм режиссера, представленный на Каннском кинофестивале. В прошлом в основной конкурс смотра уже попадали такие фильмы Звягинцева как «Нелюбовь» (2017), «Левиафана» (2014) и «Изгнание» (2007). Также картина «Елена» (2011) участвовала в конкурсе «Особый взгляд».
Программу «Двухнедельник режиссёров» откроет новая картина Кантемира Балагова «Варенье из бабочек». Эта работа стала англоязычным дебютом для режиссера, которого когда-то аттестовали как ученика мастерской Александра Сокурова. Роли в картине исполнили Моника Беллуччи, Барри Кеоган и британский актер Гарри Меллинг, известный по роли Дадли Дурсля в фильмах о Гарри Поттере.
Изначально режиссер планировал снять драму о взрослении девушки в Кабардино-Балкарии, действие происходило в России. Однако после эмиграции Балагов перенес события фильма в Нью-Джерси. Фильм расскажет историю подростка, мечтающего стать борцом, в то время как его семья управляет рестораном в затруднительном положении.
В короткометражной программе Недели критики участвует 13-минутный фильм Жени Казанкиной «Город сов». Главную роль в проекте исполнила ученица Юрия Бутусова Вера Енгалычева. Еще несколько короткометражек российских режиссеров заявлены в индустриальной программе.
СКАЗОЧНЫЙ КИНОРЫНОК
Одновременно с фестивалем открывается и Каннский кинорынок (Marché du Film). В 2026 году в деловом мероприятии примут участие 16 000 человек из более чем 140 стран. В тройке лидеров представители из США, Франции и Великобритании, но и без участия российских компаний тоже не обойдется. К примеру, компания Art Pictures Distribution представит международным байерам фильмы «Хоттабыч», «Альпийская баллада», «Варвара-краса», «Спящая красавица», «Пропасть», анимационный фильм «Приключения мамонтенка» Александра Войтинского и новую экранизацию «Буратино».
Стоит отметить, что это не единственный фильм с Марком Эйдельштейном, который представят на Каннском кинорынке. Компания HanWay Films покажет картину Шарлотты Колберт «Становление Капы», в которой российский актер как раз исполнил одну из главных ролей.
