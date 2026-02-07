Побег от журналистов и VIP-зона: Как Сабуров улетел в Казахстан
Накануне комику пришлось покинуть Россию из-за запрета на въезд в страну, который будет действовать 50 лет.
Накануне ночью стендап-комик Нурлан Сабуров после инцидента в московском аэропорту «Внуково» вынужденно улетел в Казахстан. Ему на 50 лет запретили въезд в РФ в связи с нарушением им миграционного и налогового законодательства. Сам Сабуров пытается избегать общения с журналистами. Между тем, специалисты говорят, что решение о запрете на въезд для комика возможно будет отменить через несколько лет.
VIP-ЗОНА И ПОБЕГ ОТ СМИ
СМИ писали, что комик прибыл в аэропорт Алма-Аты, где вышел из VIP-зоны. Однако сотрудники авиагавани говорили, что там никого не ждали.
В соцсетях появилось видео, на котором заметно, как Сабуров находится в VIP-зоне международного аэропорта Алма-Аты и общается с неизвестным мужчиной в гражданском, при этом рядом с ними также стоит человек в форме, предположительно представитель транспортной полиции.
Кроме того, корреспондент «РЕН ТВ» сообщил, что звезда пытался избежать общения с журналистами. Отмечается, что, как только Сабуров появился, работникам СМИ начали мешать вести съемку.
«Снимать нельзя», - несколько раз повторила сотрудница аэропорта, закрывая объектив камеры.
Известно, что комик быстро сел в иномарку и покинул территорию аэропорта.
При этом издание «MSK1.RU» писало, что во время полета из Москвы в бизнес-классе самолета юморист в разговоре с журналистами был немногословен.
«К сожалению, без комментариев, очень устал», - сказал Сабуров корреспонденту портала, извинившись и добавив, что нуждается в отдыхе.
ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД
6 февраля Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту «Внуково» после того, как комик вернулся с отдыха в Дубае. В правоохранительных органах объявили, что ему 30 января 2026 года запретили въезд на территорию РФ на 50 лет в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
До этого стендапер критиковал СВО. При этом, по данным РИА Новости, другой возможной причиной для таких санкций в отношении юмориста могло стать отмывание денег в России через посредников.
Известно, что после запрета на въезд Сабурову предложили купить билет для вылета из страны, однако он заявил, что у него нет на это денег. Но, когда комику предложили бесплатный вылет в наручниках и с сопровождением воздушных маршалов в Дубай, откуда он и прилетел в Москву, стендапер все же приобрел билет в Казахстан.
Между тем, в МИД республики сообщили РИА Новости, что Сабуров не обращался в посольство в Москве в связи с введенным в отношении него запретом на въезд в РФ.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН объяснил, в каком случае Сабурову могут отменить 50-летний запрет на въезд в Россию.
«Это (извинения - прим. НСН) полезно как PR-фон или как аргумент "изменились обстоятельства/риски", но само по себе не является юридическим основанием отмены решения. Орган отменяет запрет не за "раскаяние", а потому что основание отсутствует, не доказано или отпало, либо мера несоразмерна, либо решение незаконно по процедуре. Чтобы получить гражданство, нужно законно находиться в РФ и пройти процедуру, а запрет на въезд блокирует возможность выполнить эти условия. Подача заявления из-за границы возможна, но ограничена законом, если имеют место действия или позиции, которые создают угрозу безопасности РФ. Отменить этот запрет раньше 50 лет можно внесудебно, если обстоятельства отпали или решение было признано ошибочным или избыточным. Орган может отменить свое решение, это редко, но бывает, например, в связи с ошибкой данных, погашением штрафов, неверным учетом выезда/въезда и т.п. Оспорить это решение можно и в суде. Были случаи, когда отменяли решение через 1–3 года, по "процедурным дефектам". Суд оценивает обстоятельства личности и семьи, наличие детей, эта линия усилена Конституционным судом. Если запрет связан с нацбезопасностью, то отмена через год-два возможна, но статистически это наиболее трудная категория: мотивировка часто закрытая, доказательства — "служебные", суды дают органам более широкий простор усмотрения», - рассказал адвокат.
СМИ писали, что в России у комика осталось имущество на 160 млн рублей: двухэтажный дом в элитном загородном поселке, большой участок, авто «Gelandewagen» и «Cadillac». Два года назад стендапер уже нарушил миграционное законодательство в России, но тогда получил за это лишь штраф в размере 5 тысяч рублей.
Нурлан Сабуров родился в 1991 году в Степногорске в Казахстане. После школы он переехал в Екатеринбург, где получил высшее образование на факультете физической культуры Уральского федерального университета. Во время учебы он активно играл в КВН и развивал карьеру в стендапе.
Он стал третьим комиком, которому за последний год запретили въезд в Россию. Так, аналогичные меры были приняты в отношении стендаперов Славы Комиссаренко из Белоруссии и Дмитрия Романова. В ФСБ признали, что их действия создают угрозу нацбезопасности РФ. Обоих комиков лишили российского гражданства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, Комиссаренко в Белоруссии внесли в список террористов и заочно приговорили там к шести годам тюрьмы, в том числе за клевету и оскорбления в адрес белорусского президента Александра Лукашенко. Романов же на своих концертах высказывался против спецоперации на Украине и работал в Польше на сортировке гумпомощи для ВСУ.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в интервью НСН заявил, что, учитывая претензии к Нурлану Сабурову в России, загладить ситуацию извинениями у комика не получится.
