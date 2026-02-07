Побег от журналистов и VIP-зона: Как Сабуров улетел в Казахстан

VIP-ЗОНА И ПОБЕГ ОТ СМИ

СМИ писали, что комик прибыл в аэропорт Алма-Аты, где вышел из VIP-зоны. Однако сотрудники авиагавани говорили, что там никого не ждали.

В соцсетях появилось видео, на котором заметно, как Сабуров находится в VIP-зоне международного аэропорта Алма-Аты и общается с неизвестным мужчиной в гражданском, при этом рядом с ними также стоит человек в форме, предположительно представитель транспортной полиции.

Кроме того, корреспондент «РЕН ТВ» сообщил, что звезда пытался избежать общения с журналистами. Отмечается, что, как только Сабуров появился, работникам СМИ начали мешать вести съемку.