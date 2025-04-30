Против стендап-комика возбудили дело о хулиганстве в Краснодарском крае

По версии следствия, выступая в юмористическом шоу в общественном месте в декабре 2023 году, Киселев позволил себе оскорбительные высказывания на религиозную тему.

На допросе стендап-комик признался в содеянном и раскаялся, его отправили под домашний арест. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее комиков Славу Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства и внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

