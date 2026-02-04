«Похороны карьеры»: Эксперты о плохой продаже билетов на концерты Долиной
Будучи артисткой, Лариса Долина должна выходить на сцену даже при полупустом зале, но всего треть проданных билетов – провал для исполнителя, сказал НСН Сергей Дворцов.
Раздача бесплатных пригласительных помогла бы Ларисе Долиной заполнить зрительные залы, чтобы не отменять концерты. В целом же ситуация, которая сложилась после скандала с продажей квартиры в Хамовниках, напоминает похороны карьеры исполнительницы, заявил в беседе с НСН музыкальный обозреватель Сергей Дворцов.
У Народной артистки России Ларисы Долиной отменилось два концерта, запланированных на 8 и 9 марта. По данным СМИ, причина кроется в плохих продажах билетов, хотя представители исполнительницы заявляют об изменении графика тура. Следующее шоу запланировано у артистки на 11 марта в Коломне. Пока в зале ДК «Тепловозостроитель» продано всего треть билетов, судя по данным на сайте. Стоимость билетов варьируется от 2,9 до 6,9 тысячи рублей. Дворцов отметил, что заполнить зал при таком раскладе помогли бы бесплатные пригласительные.
«На мой взгляд, безусловно, треть проданных билетов - полный провал для артиста. В данном случае Ларису Александровну могут спасти пригласительные билеты, розданные друзьям, знакомым. Если подключатся волонтеры, организаторы мероприятия, билеты можно раздать просто людям для заполняемости зала. Долина – артистка. Она в любом случае обязана выйти на сцену, несмотря ни на что, даже если будет полупустой зал. Есть гонорар, есть обязательства, которые она должна выполнять», - сказал он.
При этом собеседник НСН допустил, что скандал вокруг квартиры в Хамовниках еще минимум год будет оказывать влияние на карьеру певицы.
«На мой взгляд, это похороны для карьеры данного артиста. При этом команда любого исполнителя никогда не признается в моментах, которые как-то могут подставить его имя. Самое главное для артиста - зритель, продажа билетов. Отсюда гонорары, популярность, соответственно, и заказчики. Прогнозирую, что минимум год еще этот шлейф будет тянуться за Ларисой Александровной. Она уже съехала из квартиры в Хамовниках, тем не менее народ не обманешь. Публика разделилась 50 на 50 - кто-то за Ларису Александровну, неважно, что у нее случилось, кто-то против нее и принципиально не хочет идти на ее концерты», - заметил он.
Ранее Долина рассказала, что после выселения из квартиры в Хамовниках снимает жилье в аренду из-за нехватки средств на покупку своего.
25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил выселить певицу, ее дочь и внучку. Решение вступило в силу немедленно. Ключи от квартиры были переданы представителю Лурье 19 января 2026 года, напоминает «Радиоточка НСН».
