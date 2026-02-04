При этом собеседник НСН допустил, что скандал вокруг квартиры в Хамовниках еще минимум год будет оказывать влияние на карьеру певицы.

«На мой взгляд, это похороны для карьеры данного артиста. При этом команда любого исполнителя никогда не признается в моментах, которые как-то могут подставить его имя. Самое главное для артиста - зритель, продажа билетов. Отсюда гонорары, популярность, соответственно, и заказчики. Прогнозирую, что минимум год еще этот шлейф будет тянуться за Ларисой Александровной. Она уже съехала из квартиры в Хамовниках, тем не менее народ не обманешь. Публика разделилась 50 на 50 - кто-то за Ларису Александровну, неважно, что у нее случилось, кто-то против нее и принципиально не хочет идти на ее концерты», - заметил он.

Ранее Долина рассказала, что после выселения из квартиры в Хамовниках снимает жилье в аренду из-за нехватки средств на покупку своего.

25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил выселить певицу, ее дочь и внучку. Решение вступило в силу немедленно. Ключи от квартиры были переданы представителю Лурье 19 января 2026 года, напоминает «Радиоточка НСН».

