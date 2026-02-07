Россия и Аргентина обсуждают совместную разработку месторождений углеводородов

Организации из России и Аргентины обсуждают перспективы разработки месторождений углеводородов и минералов. Об этом сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

«Профильные российские компании обсуждают с аргентинскими партнерами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых», - рассказал дипломат в интервью РИА Новости.

По словам Феоктистова, также бизнес двух стран обсуждает возможные поставки российских комплектующих для нефтегазового и электроэнергетического секторов. Кроме того, стороны прорабатывают ряд инициатив, в том числе в фармацевтике и пищевой отрасли.

Ранее в России добавили Аргентину в список государств, которые могут участвовать в торгах на валютном рынке РФ.

