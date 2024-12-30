СМИ: Белорусского комика Славу Комиссаренко заочно приговорили к заключению

Приговор в отношении стендапера вынес Минский городской суд. Его обвинили в оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко и в клевете на главу государства. Комиссаренко признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.130 ч.1 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), а также ст.367 ч.2 и ст.368 ч.1 УК Белоруссии.

Сам комик сейчас находится за рубежом. До этого на своем выступлении в Киеве он жаловался, что за ним якобы «охотится» белорусское КГБ, поэтому он вынужден покинуть территорию РФ. Из Белоруссии он также давно уехал.

Ранее суд в Москве заочно приговорил российскую телеведущую, иноагента Татьяну Лазареву к шести с половиной годам колонии, передает RT.