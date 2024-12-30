СМИ: Белорусского комика Славу Комиссаренко заочно приговорили к заключению
Белорусского комика Славу Комиссаренко заочно приговорили к шести годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Об этом сообщает агентство «БелТА».
Приговор в отношении стендапера вынес Минский городской суд. Его обвинили в оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко и в клевете на главу государства. Комиссаренко признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.130 ч.1 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), а также ст.367 ч.2 и ст.368 ч.1 УК Белоруссии.
Сам комик сейчас находится за рубежом. До этого на своем выступлении в Киеве он жаловался, что за ним якобы «охотится» белорусское КГБ, поэтому он вынужден покинуть территорию РФ. Из Белоруссии он также давно уехал.
Ранее суд в Москве заочно приговорил российскую телеведущую, иноагента Татьяну Лазареву к шести с половиной годам колонии, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израильская авиакомпания El Al отменила рейсы в Москву до конца марта
- Население Земли в 2024 году увеличилось на 82 млн человек
- Курс доллара на Forex превысил 111 рублей
- СМИ: Белорусского комика Славу Комиссаренко заочно приговорили к заключению
- СМИ: Руководителем Военно-строительной компании МО назначен Игорь Маковский
- Медведев: Все мои «нереальные» прогнозы на 2024 год сбылись
- Захарова прокомментировала сведения о полете спецборта из РФ в США
- Компания «Туркменистан» организует альтернативный авиарейс из Москвы
- В РФ продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств
- СМИ: В январе в РФ на 25% подорожает шоколад
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru