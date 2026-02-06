По данным Telegram-канала Shot, у Сабурова в России остается имущество на 160 миллионов рублей. Известно, что двухэтажный дом в элитном загородном поселке комик приобрёл в феврале 2022 года. Вместе с ним — участок площадью 1285 квадратов в ЖК «Новорижский». Там Сабуров жил с женой и тремя детьми.

Кроме того, в собственности у Сабурова есть внедорожник Mercedes-Benz G-класса за почти 20 миллионов рублей и Cadillac Escalade 2021 года, который стоит около 11 миллионов рублей.



КРИТИКА СОБЧАК И ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Проблемы с законом у комика возникли не впервые. По информации Telegram-канала Mash, в мае прошлого года его задержали в московском аэропорту Шереметьево за нарушение миграционных правил: артист превысил разрешенный срок пребывания в РФ. По закону он должен был выехать из страны и заплатить штраф в пять тысяч рублей.

Еще больший резонанс вызвал инцидент 2022 года. Тогда журналист Ксения Собчак ответила на оскорбительную шутку Сабурова, прозвучавшую со сцены во время одного из концертов комика. Собчак указала на противоречивость позиции артиста, напомнив, что тот охотно шутит на личные темы, но избегает острых политических высказываний, ссылаясь на «ипотеку и семью».

«Про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу) ты такой смелый и "острый", а как про главное, так "у меня ипотека"», — написала тогда Собчак.

Эта журналистская колкость имеет подоплеку, ведь несколько концертов за рубежом Сабурова были сорваны, поскольку зрители из зала требовали комика высказаться по поводу событий на Украине. Нурлан, в свою очередь, отмечал, что у него есть свои страхи, семья и ипотека.