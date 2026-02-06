Собчак, Украина, налоги: Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Нурлан Сабуров в ближайшие полвека не сможет въехать в Россию, где у него осталось имущество на 160 миллионов рублей, а также жена и трое детей.
Казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту Внуково. Десятки видео разлетелись по Telegram-каналам, вызвав бурное обсуждение в Сети.
Юморист вернулся в российскую столицу после отдыха в Дубае. Он прилетел рейсом авиакомпании Fly Dubai. При прохождении паспортного контроля комика отвели в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете на въезд в РФ.
Позже в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с 30 января этого года Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет. Собеседник агентства уточнил, что решение принято «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».
Помимо идеологических претензий, к Сабурову возникли вопросы со стороны правоохранительных органов и в финансовой сфере. Как сообщает РИА Новости, комик получал доходы на территории России, не соблюдая при этом миграционные правила и уклоняясь от уплаты налогов. По данным СМИ, только за 2024 год Сабуров задекларировал свыше 50 миллионов рублей. Кроме того, он якобы предпринимал попытки легализовать доходы с помощью посредников, действовавших с нарушением закона.
По данным правоохранительных органов, Сабуров сознательно избегал получения российского гражданства — опасался возможных санкций, отмечает RT.
С появлением все большего числа новостей события приняли парадоксальный оборот. Как пишут Telegram‑каналы, во время проверки на границе Сабуров вдруг заявил, что не говорит по‑русски, и запросил переводчика. При этом его карьера строилась на русскоязычном юморе, а жизнь была связана с Москвой.
Не менее неоднозначный случай произошел при попытке комика вылететь обратно. По информации Telegram-канала Baza, артист сообщил, что у него нет денег на билет. Однако средства довольно быстро нашлись — сразу после того, как Сабурову сообщили, что улететь из России придется в наручниках. Комик купил билет в Казахстан. Сейчас артист сидит в аэропорту в специальной зоне.
Сам Сабуров пока воздерживается от комментариев, а его жена Диана публикует в соцсетях фото своей обычной жизни. Примечательно, что несколько дней назад Диана Сабурова решила открыть в России свое дело: организовывать мероприятия и заниматься рекламой. Причем заявку на регистрацию ИП она подала 5 февраля, а о запрете ее мужу въезжать в Россию стало известно аж 30 января. Также Сабурова организовала онлайн-распродажу, где отдавала сумочку Hermes за 120 тысяч рублей.
По данным Telegram-канала Shot, у Сабурова в России остается имущество на 160 миллионов рублей. Известно, что двухэтажный дом в элитном загородном поселке комик приобрёл в феврале 2022 года. Вместе с ним — участок площадью 1285 квадратов в ЖК «Новорижский». Там Сабуров жил с женой и тремя детьми.
Кроме того, в собственности у Сабурова есть внедорожник Mercedes-Benz G-класса за почти 20 миллионов рублей и Cadillac Escalade 2021 года, который стоит около 11 миллионов рублей.
КРИТИКА СОБЧАК И ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Проблемы с законом у комика возникли не впервые. По информации Telegram-канала Mash, в мае прошлого года его задержали в московском аэропорту Шереметьево за нарушение миграционных правил: артист превысил разрешенный срок пребывания в РФ. По закону он должен был выехать из страны и заплатить штраф в пять тысяч рублей.
Еще больший резонанс вызвал инцидент 2022 года. Тогда журналист Ксения Собчак ответила на оскорбительную шутку Сабурова, прозвучавшую со сцены во время одного из концертов комика. Собчак указала на противоречивость позиции артиста, напомнив, что тот охотно шутит на личные темы, но избегает острых политических высказываний, ссылаясь на «ипотеку и семью».
«Про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу) ты такой смелый и "острый", а как про главное, так "у меня ипотека"», — написала тогда Собчак.
Эта журналистская колкость имеет подоплеку, ведь несколько концертов за рубежом Сабурова были сорваны, поскольку зрители из зала требовали комика высказаться по поводу событий на Украине. Нурлан, в свою очередь, отмечал, что у него есть свои страхи, семья и ипотека.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Сабуров и до сегодняшнего инцидента сталкивался с отменой концертов в российских городах — Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле, Кургане, Рязани и Обнинске. Организаторы мероприятий сослались на «непреодолимые обстоятельства» и пообещали зрителям возврат денег за билеты в течение 180 дней.
По данным Telegram-канала Baza, Сабуров потеряет около 13,2 миллиона рублей после отмены мартовских выступлений. В концертном зале Челябинска продали чуть больше тысячи билетов по цене от 1700 до 7400 рублей — это примерно 6,3 миллиона рублей выручки. В Орске было раскуплено больше половины мест почти в том же ценовом диапазоне, что принесло бы около 1,9 миллиона рублей.
На концерте в Оренбурге намечался солдаут — оставались свободными всего 29 мест. Билеты там стоили от 2300 до 6500 рублей. Также вся VIP-ложа, которая оценивается минимум в 10 тысяч рублей за место, была выкуплена. Этот концерт мог бы принести около пяти миллионов рублей. Сайт артиста с графиком выступлений на Урале в настоящее время стал недоступен.
Сабуров стал третьим комиком, которому запретили въезд в Россию, за последний год. Аналогичные меры приняли в отношении стендаперов Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова. ФСБ признала, что их действия создают угрозу национальной безопасности РФ. Обоих лишили российского гражданства. Комиссаренко также внесен в список экстремистов в Белоруссии и заочно приговорен там к шести годам тюрьмы, в том числе за клевету и оскорбления в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Романов на своих концертах высказывался против СВО, а еще работал в Польше на сортировке гумпомощи для ВСУ.
