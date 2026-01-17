«Репутация обнулилась»: Рудченко призвал Долину заняться благотворительностью для отбеливания имени

Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что концерты народной артистки России Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях под угрозой срыва. Издание писало, что на выступание знаменитости удалось продать около 10% билетов.

Известно, что тур певицы должен был начаться 8 марта в Обнинске. По данным канала, там в зал на 700 мест приобретено лишь 66 билетов. В Брянске же при вместимости около 800 мест билеты купили примерно 70 человек. Организатор Виталий Чудаков заявил, что решение об отмене концерта примут через пару недель из-за отсутствия активной рекламы.