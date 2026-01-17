«Репутация обнулилась»: Рудченко призвал Долину заняться благотворительностью для отбеливания имени
Продюсер Павел Рудченко в эфире НСН назвал перенос концертов певицы ближе к концу года верным решением.
Шаги певицы Ларисы Долиной по отбеливанию ее репутации не должны быть связаны с финансами, ей следует заняться благотворительными мероприятиями, кроме того, должно пройти много времени, чтобы народ начал относиться к ней хотя бы без раздражения. Об этом в беседе с НСН заявил музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко.
Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что концерты народной артистки России Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях под угрозой срыва. Издание писало, что на выступание знаменитости удалось продать около 10% билетов.
Известно, что тур певицы должен был начаться 8 марта в Обнинске. По данным канала, там в зал на 700 мест приобретено лишь 66 билетов. В Брянске же при вместимости около 800 мест билеты купили примерно 70 человек. Организатор Виталий Чудаков заявил, что решение об отмене концерта примут через пару недель из-за отсутствия активной рекламы.
Кроме того, юбилейный концерт Долиной в Санкт-Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября. Таким образом, 70-летие певица отметит концертом уже в 71 год, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Рудченко назвал перенос концертов Долиной верным решением.
«Я видел, что ее некоторые концерты начали переносить на ноябрь. Верное решение ближе к концу года посмотреть, как уляжется ситуация, как сама Лариса Долина отработает информационную повестку именно с населением. Не усугубит ли она еще. Здесь — не месяц-два», - заметил он.
По его словам, для улучшения репутации Долиной должно пройти время.
«На сегодня невозможно предпринять какие-то супер шаги, потому что на данный момент репутация (Ларисы Долиной – прим. НСН) однозначно пошатнулась, и как бы не сказать, что обнулилась. То, что зарабатывалось Ларисой Александровной долгими годами, сейчас уже действительно вызывает такой токсичный эффект. Но однозначно это временный фактор. Должно пройти время, и должны быть сделаны определенные репутационные шаги, которые как-то не исправят, но сгладят репутацию. Уже точно не вернешь, но репутацию можно немного улучшить. Но быстрые скоропомощные меры здесь невозможно предпринять. Должен быть предпринят целый пул стратегических инструментов по отбеливанию репутации Ларисы Долиной», - объяснил Рудченко.
Поэтому продюсер призвал певицу заняться благотворительностью для улучшения репутации.
«Какими бы эти шаги не были — они не должны быть про финансы. Прежде всего это должно быть что-то благотворительное. Какая-то безвозмездная работа с аудиторией: безвозмездные мероприятия, концерты, уроки. Потому что сейчас репутация шатается не только в отношении концертно-гастрольной деятельности, но также и академии Ларисы Долиной (Музыкальная академии Ларисы Долиной, которая в пилотном режиме была запущена в конце 2021 года – прим. НСН). Ее уроки по вокалу, вся ее школа сейчас тоже претерпевают определенные проблемы. Сейчас у населения есть не злость в отношении певицы, а уже действует токсичный фактор», - отметил критик.
При этом, по мнению Рудченко, для сглаживания ситуации знаменитости не поможет создание нового творческого контента.
«Лариса Долина на сегодняшний момент просто настолько себе все испортила своими действиями. Даже то, что было предписано судом — не исполнено, и это тоже показывает отношение певицы к закону в нашей стране. Это уже крайние элементы. Поэтому здесь не только шаги должны быть сделаны, но и должно пройти огромное количество времени, чтобы к певице уже относились хотя бы без раздражения. Все, что связано с ее творчеством, ее именем, судя по комментариям, в какой-то степени вызывает у многих членом нашего общества даже агрессию. Поэтому что бы она сейчас не делала в плане творчества в этом ключе, мне кажется, точно не будет помогать. Потому что контент тоже монетизируется. Поэтому здесь опять про финансы. Здесь это не рассматривалось бы с точки зрения возможности заработать на этой хайповой ситуации», - заключил собеседник НСН.
В 2024 году мошенники обманули Ларису Долину, забрав у нее многомиллионные накопления. Кроме того, певица, находясь, по ее словам, под влиянием аферистов, продала свою квартиру в центре Москвы Полине Лурье за 112 млн рублей.
Позже артистка попыталась вернуть недвижимость в Хамовниках себе, и сначала у нее это получилось. Но в итоге Верховный суд России 16 декабря 2025 года признал Лурье собственницей скандально известной квартиры. 25 декабря суд вынес решение о выселении Долиной. Певица несколько раз переносила дату своего переезда и пока так и не передала ключи от квартиры новой владелице.
Ранее Павел Рудченко в пресс-центре НСН заявил, что в обществе сформировался негатив по отношению к Ларисе Долиной, поэтому она рискует потерять гонорары.
