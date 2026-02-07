ВС РФ уничтожили группу иностранных диверсантов в зоне СВО

По его словам, в состав атакованной группы вошли американские, британские и польские наемники.

Боец с позывным «Святой» уточнил, что противники пытались перерезать логистические маршруты и провести минирование местности. Отмечается, что после этого российские военные вступили с ними в стрелковый бой, во время которого диверсантов и удалось ликвидировать.

Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью 7 февраля российские силы ПВО сбили над территорией страны свыше 80 дронов ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».