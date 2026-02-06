Комику Сабурову запретили на 50 лет въезд в Россию

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

«Въезд в страну запрещен на 50 лет», - отметил источник.

Запрет был введен 30 января, пишет RT. Решение приняли в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства, защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

По данным агентства, Сабуров пытался легализовать заработанные в РФ деньги через посредников.

Нурлану Сабурову 34 года, комик имеет гражданство Казахстана.

