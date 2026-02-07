СМИ: Задержан подозреваемый в покушении на генерала Алексеева

Подозреваемого в покушении на российского генерала-лейтенанта Владимира Алексеева задержали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что это произошло после того, как предполагаемому преступнику удалось скрыться за пределами России.

В свою очередь экс-народный депутат Украины, политик Олег Царев в своем Telegram-канале написал, что предполагаемого преступника после задержания должны привезти из Дубая. Кроме того, по словам бывшего украинского чиновника, пособника киллера тоже задержали. Политик рассказал, что в операции по поимке подозреваемого были задействованы спецслужбы различных стран.