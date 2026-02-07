СМИ: Задержан подозреваемый в покушении на генерала Алексеева
Подозреваемого в покушении на российского генерала-лейтенанта Владимира Алексеева задержали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что это произошло после того, как предполагаемому преступнику удалось скрыться за пределами России.
В свою очередь экс-народный депутат Украины, политик Олег Царев в своем Telegram-канале написал, что предполагаемого преступника после задержания должны привезти из Дубая. Кроме того, по словам бывшего украинского чиновника, пособника киллера тоже задержали. Политик рассказал, что в операции по поимке подозреваемого были задействованы спецслужбы различных стран.
Утром 6 февраля в Москве было совершено покушение на генерала Минобороны России Владимира Алексеева. Сообщалось, что неизвестный с оружием поджидал его на лестничной площадке, а позже произвел несколько выстрелов ему в спину. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Пострадавшего доставили в одну из городских больниц, где он находился в тяжелом состоянии в отделении реанимации.
После перенесенной комы Алексеев пришел в сознание и уже может разговаривать. Отмечается, что в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что покушение на Владимира Алексеева является частью серии нападений, подготовленных украинскими спецслужбами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru