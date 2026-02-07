В Москве работника аэропорта арестовали по делу о финансировании терроризма
Суд в Москве арестовал по делу о финансировании терроризма инспектора группы организации и внутриобъектового режима авиационной безопасности одного из аэропортов столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
Отмечается, что мужчину арестовали в декабре прошлого года. Апелляционный суд оставил в силе это решение.
Фигуранту предъявили обвинение по статье о финансировании терроризма, он дал признательные показания. Мужчина сотрудничает со следствием.
Ранее Второй окружной западный военный суд приговорил жителя Московской области к 13 годам заключения в колонии строгого режима за государственную измену и финансировании терроризма.
