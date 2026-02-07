СМИ: В отеле в Таиланде отравились около 20 россиян

Известно, что через сутки на аналогичные симптомы также пожаловались туристка с пятилетним ребенком, а позже — восьмилетняя девочка и 50-летний мужчина, прибывшие тем же рейсом.

Отмечается, что заболевание протекает тяжело и длительно. В местных клиниках пациентам назначают антибиотики, что указывает на возможную бактериальную природу инфекции. Сами пострадавшие считают, что источником их заражения могла стать водопроводная вода.

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что в 2025 году в стране погибли или умерли примерно 100 граждан РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».