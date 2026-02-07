СМИ: В отеле в Таиланде отравились около 20 россиян
В Таиланде в одном из отелей Пхукета произошло массовое отравление российских туристов. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, за последние две недели там заболели минимум 19 россиян.
Одна из пострадавших, которая находится в отеле MBC Condotel, рассказала изданию, что в ее группе признаки отравления есть у шести туристов. Женщина отметила, что после прилета на курорт у нее и ее подруги начались сильные боли в животе и тошнота.
Известно, что через сутки на аналогичные симптомы также пожаловались туристка с пятилетним ребенком, а позже — восьмилетняя девочка и 50-летний мужчина, прибывшие тем же рейсом.
Отмечается, что заболевание протекает тяжело и длительно. В местных клиниках пациентам назначают антибиотики, что указывает на возможную бактериальную природу инфекции. Сами пострадавшие считают, что источником их заражения могла стать водопроводная вода.
Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что в 2025 году в стране погибли или умерли примерно 100 граждан РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ уничтожили группу иностранных диверсантов в зоне СВО
- СМИ: В отеле в Таиланде отравились около 20 россиян
- СМИ: Задержан подозреваемый в покушении на генерала Алексеева
- Врачи назвали причину смерти политика Тропина
- Побег от журналистов и VIP-зона: Как Сабуров улетел в Казахстан
- Следствие изъяло у блогера Лерчек украшения и 46 млн рублей
- В Москве работника аэропорта арестовали по делу о финансировании терроризма
- Россия и Аргентина обсуждают совместную разработку месторождений углеводородов
- Дом Prada зарегистрировал в РФ товарный знак для косметики и чистящих средств
- РФ отказалась передать ЗАЭС под контроль США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru