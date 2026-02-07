СМИ: В отеле в Таиланде отравились около 20 россиян

В Таиланде в одном из отелей Пхукета произошло массовое отравление российских туристов. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, за последние две недели там заболели минимум 19 россиян.

Одна из пострадавших, которая находится в отеле MBC Condotel, рассказала изданию, что в ее группе признаки отравления есть у шести туристов. Женщина отметила, что после прилета на курорт у нее и ее подруги начались сильные боли в животе и тошнота.

Вирусолог перечислила опасные для посещения страны из-за вируса Нипах

Известно, что через сутки на аналогичные симптомы также пожаловались туристка с пятилетним ребенком, а позже — восьмилетняя девочка и 50-летний мужчина, прибывшие тем же рейсом.

Отмечается, что заболевание протекает тяжело и длительно. В местных клиниках пациентам назначают антибиотики, что указывает на возможную бактериальную природу инфекции. Сами пострадавшие считают, что источником их заражения могла стать водопроводная вода.

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что в 2025 году в стране погибли или умерли примерно 100 граждан РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российские ТуристыТуризмОтравлениеТаиланд

Горячие новости

Все новости

партнеры