Врачи назвали причину смерти политика Тропина

Экс-заместитель министра юстиции России Сергей Тропин умер накануне в результате острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления медиков.

Врачи уточнили, что политик плохо себя почувствовал, когда находился в ванной комнате, где и скончался.

6 февраля в квартире экс-чиновника в Москве на 3-й Красногвардейской улице было найдено тело Сергея Тропина. Telegram-канал «112» позже написал, что там также было обнаружено запрещенное в России оружие.

Тропин занимал должность замминистра юстиции в 1996-1997 годах.

