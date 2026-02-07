Врачи назвали причину смерти политика Тропина
Экс-заместитель министра юстиции России Сергей Тропин умер накануне в результате острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления медиков.
Врачи уточнили, что политик плохо себя почувствовал, когда находился в ванной комнате, где и скончался.
6 февраля в квартире экс-чиновника в Москве на 3-й Красногвардейской улице было найдено тело Сергея Тропина. Telegram-канал «112» позже написал, что там также было обнаружено запрещенное в России оружие.
Тропин занимал должность замминистра юстиции в 1996-1997 годах.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заведующего моргом по делу о торговле органами.
