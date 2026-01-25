СМИ: Рэпер Гуф около 3 лет не оплачивает штрафы ГИБДД
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) почти три года не оплачивает штрафы ГИБДД, которые музыкант обещал погасить еще несколько месяцев назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
По данным источника, знаменитость не оплачивает штрафы, которые тянутся с августа 2023 года. Известно, что среди нарушений — превышение скорости, проезд по платным дорогам, в том числе по трассе М12 и московскому проспекту Багратиона.
Отмечается, что всего у музыканта 24 неоплаченных штрафа на общую сумму 20,5 тысячи рублей. До этого говорилось, что Долматов обещал оплатить их еще в 2025 году.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что рэпера Гуфа оштрафовали на 9 тысяч рублей за неуплату штрафа, который ему назначили за езду по выделенной линии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский теннисист Медведев вылетел с Australian Open
- МВД: Мошенники начали предлагать россиянам якобы работающую версию WhatsApp
- СМИ: Редкий для Абу-Даби ливень прошел после переговоров по Украине
- СМИ: Рэпер Гуф около 3 лет не оплачивает штрафы ГИБДД
- Экстремистскую компанию «Meta» обвинили в обмане о доступе к сообщениям в «WhatsApp»
- Робби Уильямс побил рекорд «The Beatles» по альбомам в топах чартов
- СМИ: В США в магазинах начали заканчиваться продукты на фоне «зимнего шторма»
- Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» варенье и винный набор
- СК: В Мурманской области 2 из 5 поврежденных опор ЛЭП работали с 1966 года
- Дочь режиссера Олейникова рассказала о последних минутах его жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru