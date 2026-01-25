СМИ: Рэпер Гуф около 3 лет не оплачивает штрафы ГИБДД

По данным источника, знаменитость не оплачивает штрафы, которые тянутся с августа 2023 года. Известно, что среди нарушений — превышение скорости, проезд по платным дорогам, в том числе по трассе М12 и московскому проспекту Багратиона.

Отмечается, что всего у музыканта 24 неоплаченных штрафа на общую сумму 20,5 тысячи рублей. До этого говорилось, что Долматов обещал оплатить их еще в 2025 году.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что рэпера Гуфа оштрафовали на 9 тысяч рублей за неуплату штрафа, который ему назначили за езду по выделенной линии.