СМИ: Рэпер Гуф около 3 лет не оплачивает штрафы ГИБДД

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) почти три года не оплачивает штрафы ГИБДД, которые музыкант обещал погасить еще несколько месяцев назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

По данным источника, знаменитость не оплачивает штрафы, которые тянутся с августа 2023 года. Известно, что среди нарушений — превышение скорости, проезд по платным дорогам, в том числе по трассе М12 и московскому проспекту Багратиона.

Отмечается, что всего у музыканта 24 неоплаченных штрафа на общую сумму 20,5 тысячи рублей. До этого говорилось, что Долматов обещал оплатить их еще в 2025 году.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что рэпера Гуфа оштрафовали на 9 тысяч рублей за неуплату штрафа, который ему назначили за езду по выделенной линии.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураМузыкаМузыкантыРэперШтрафы Гибдд

