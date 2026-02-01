СМИ: Иноагент Слепаков перевел 26 млн рублей на вклады в РФ

Комик-иноагент Семен Слепаков открыл вклады в российских банках примерно на 26 млн рублей и уже получил по ним многомиллионный доход. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

Отмечается, что продюсер, несмотря на проживание в Израиле, продолжает использовать финансовые инструменты внутри России.

По данным источника, за три года после того, как Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) покинул страну, он внес на сберегательные вклады в России 25,7 млн рублей под проценты, на чем заработал около 2 млн рублей.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:КультураДоходыВкладыИзраильИноагенты

