СМИ: Иноагент Слепаков перевел 26 млн рублей на вклады в РФ
Комик-иноагент Семен Слепаков открыл вклады в российских банках примерно на 26 млн рублей и уже получил по ним многомиллионный доход. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
Отмечается, что продюсер, несмотря на проживание в Израиле, продолжает использовать финансовые инструменты внутри России.
По данным источника, за три года после того, как Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) покинул страну, он внес на сберегательные вклады в России 25,7 млн рублей под проценты, на чем заработал около 2 млн рублей.
Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов призвал признать певицу Веру Брежневу иноагентом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
