«Я думаю, что если Сабуров возьмет себя в руки и извинится, то не факт, что даже после этого ему откроют въезд на территорию России. Тогда, получается, что и у Светланы Лободы, и у Наргиз Закировой тоже будет основание извиниться, попроситься к нам. Эти высказывания подпадают под дискредитацию ВС РФ. Никто не будет ради него вносить какие-то правки в Конституцию. Потом он же не гражданин России, значит, его могут выдворить из страны. Он совершил правонарушения: высказался против СВО, к нему есть налоговые вопросы, миграционные. Я думаю, его предупредили, если он еще будет что-то рассказывать, то в следующий раз уже встанет вопрос о возбуждении уголовного дела», - рассказал он.

Как сообщают РИА Новости, комик получал доходы на территории России, уклоняясь при этом от уплаты налогов. По данным СМИ, только за 2024 год он задекларировал свыше 50 миллионов рублей. Кроме того, он якобы предпринимал попытки легализовать доходы с помощью посредников, действовавших с нарушением закона.

