Бородин заявил, что Сабурова не пустят в Россию даже после извинений

Виталий Бородин заявил НСН, что, учитывая претензии к комику в России, загладить ситуацию извинениями у него не получится.

Комику Нурлану Сабурову не помогут извинения, чтобы ему отменили 50-летний запрет на въезд в Россию. Об этом НСН рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Одному из самых популярных стендаперов России Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Как пишет ТАСС, причиной стали критика СВО, а также нарушения миграционного и налогового законодательства. Так, 34-летний юморист застрял в столичном Внуково, куда прилетел из Дубая. За ним уже вылетели военные маршалы, которые должны отправить его обратно в Дубай. Бородин раскрыл, может ли что-то помочь Сабурову реабилитироваться.

Собчак, Украина, налоги: Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

«Я думаю, что если Сабуров возьмет себя в руки и извинится, то не факт, что даже после этого ему откроют въезд на территорию России. Тогда, получается, что и у Светланы Лободы, и у Наргиз Закировой тоже будет основание извиниться, попроситься к нам. Эти высказывания подпадают под дискредитацию ВС РФ. Никто не будет ради него вносить какие-то правки в Конституцию. Потом он же не гражданин России, значит, его могут выдворить из страны. Он совершил правонарушения: высказался против СВО, к нему есть налоговые вопросы, миграционные. Я думаю, его предупредили, если он еще будет что-то рассказывать, то в следующий раз уже встанет вопрос о возбуждении уголовного дела», - рассказал он.

Как сообщают РИА Новости, комик получал доходы на территории России, уклоняясь при этом от уплаты налогов. По данным СМИ, только за 2024 год он задекларировал свыше 50 миллионов рублей. Кроме того, он якобы предпринимал попытки легализовать доходы с помощью посредников, действовавших с нарушением закона.

