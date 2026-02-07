Дом Prada зарегистрировал в РФ товарный знак для косметики и чистящих средств

Дом моды Prada зарегистрировал в России товарный знак для косметических и чистящих средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявка на регистрацию бренда была подана в марте 2025 года из Люксембурга. В качестве заявителя указана компания «Прада С.А.» - правообладатель товарных знаков.

Роспатент зарегистрировал бренд в феврале текущего года, срок действия исключительного права истекает 17 марта 2035-го. Товарный знак регистрируется по одному классу Международной классификации товаров и услуг, включающему препараты для отбеливания и другие вещества для стирки, чистящие, полирующие и абразивные средства, мыло, средства для чистки зубов, парфюмерные изделия, косметические средства, эфирные масла и лосьоны для волос.

Итальянский дом Prada приостановил розничные операции в РФ после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее компания Chanel подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака в РФ.

