Дом Prada зарегистрировал в РФ товарный знак для косметики и чистящих средств
Дом моды Prada зарегистрировал в России товарный знак для косметических и чистящих средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.
Заявка на регистрацию бренда была подана в марте 2025 года из Люксембурга. В качестве заявителя указана компания «Прада С.А.» - правообладатель товарных знаков.
Роспатент зарегистрировал бренд в феврале текущего года, срок действия исключительного права истекает 17 марта 2035-го. Товарный знак регистрируется по одному классу Международной классификации товаров и услуг, включающему препараты для отбеливания и другие вещества для стирки, чистящие, полирующие и абразивные средства, мыло, средства для чистки зубов, парфюмерные изделия, косметические средства, эфирные масла и лосьоны для волос.
Итальянский дом Prada приостановил розничные операции в РФ после начала специальной военной операции на Украине.
Ранее компания Chanel подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака в РФ.
