Следствие изъяло у блогера Лерчек украшения и 46 млн рублей
Следствие изъяло у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) свыше 20 комплектов украшений премиальных брендов и 46 млн рублей наличными. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что в ходе обыска в доме, в котором проживает знаменитость, изъяли 22 комплекта украшений, в том числе брендов Van Cleef & Arpels, Cartier и Graff. Согласно документам, среди них были восемь браслетов, несколько пар сережек, ожерелья и трое часов: Rolex, Cartier и Chopard.
Сообщалось, что изъятое имущество поместили в камеру хранения у следователя. Кроме того, во время обыска правоохранители обнаружили примерно 46 млн рублей наличными. В настоящий момент эти деньги арестованы.
При этом защита блогера в суде объявила, что на драгоценности арест не накладывался, и вещественными доказательствами данное имущество не признавалось, поэтому нет законных оснований для его дальнейшего нахождения на хранении. В связи с этим адвокаты попросили отдать Чекалиной украшения и часы, так как из-за нахождения на домашнем аресте у девушки нет возможности зарабатывать. При этом в суде заявили, что судьба украшений будет решена «при постановлении итогового решения по делу».
Согласно версии следствия, Валерия Чекалина, ее экс-супруг Артем вместе с партнером Романом Вишняком при продаже фитнес-марафона перевели свыше 251,5 млн рублей на счет в ОАЭ. Однако, говорят следователи, блогеры предоставили кредитной организации недостоверные документы. Вишняк признал вину, суд уже приговорил его к 2,5 годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью НСН объяснил, в каком случае казахстанскому комику Нурлану Сабурову могут отменить 50-летний запрет на въезд в Россию.
