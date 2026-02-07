Следствие изъяло у блогера Лерчек украшения и 46 млн рублей

При этом защита блогера в суде объявила, что на драгоценности арест не накладывался, и вещественными доказательствами данное имущество не признавалось, поэтому нет законных оснований для его дальнейшего нахождения на хранении. В связи с этим адвокаты попросили отдать Чекалиной украшения и часы, так как из-за нахождения на домашнем аресте у девушки нет возможности зарабатывать. При этом в суде заявили, что судьба украшений будет решена «при постановлении итогового решения по делу».

Согласно версии следствия, Валерия Чекалина, ее экс-супруг Артем вместе с партнером Романом Вишняком при продаже фитнес-марафона перевели свыше 251,5 млн рублей на счет в ОАЭ. Однако, говорят следователи, блогеры предоставили кредитной организации недостоверные документы. Вишняк признал вину, суд уже приговорил его к 2,5 годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

