В ГД внесут проект о пожизненном запрете на въезд в РФ иностранцам с судимостью
ЛДПР готовит законопроект о пожизненном запрете на въезд в Россию для иностранцев с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Документ, который планируется внести в Госдуму, имеется в распоряжении ТАСС.
Инициативу возглавил лидер партии Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что безопасность россиян должна быть приоритетом: люди не должны опасаться встречаться на улицах с мигрантами, ранее осуждёнными за грабёж, разбой или убийство.
В пояснительной записке указано, что сейчас въезд для осуждённых иностранцев ограничивается лишь на определённый срок, при этом число преступлений, совершаемых мигрантами, растёт.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил НСН, что иноагенты могут беспрепятственно вернуться в Россию, однако в случае доказанной вины им нужно запретить въезд.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ГД внесут проект о пожизненном запрете на въезд в РФ иностранцам с судимостью
- Более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав заплатили россияне на Пхукете
- Правительство РФ до августа сняло запрет на экспорт бензина
- Немецкий футбольный союз заявил, что сборная не намерена бойкотировать ЧМ-2026
- В Москве скорректировали работу системы отопления из-за морозов
- На «Оскаре» вживую исполнят только две номинированные песни
- Около 50 человек застряли на горнолыжном подъемнике в Подмосковье
- ВС признал лишение прав за вождение после употребления катинонов законным
- В Подмосковье прошло прощание с пловцом Свечниковым
- Пятеро подростков погибли в сауне в Кемеровской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru