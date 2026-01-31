В ГД внесут проект о пожизненном запрете на въезд в РФ иностранцам с судимостью

Инициативу возглавил лидер партии Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что безопасность россиян должна быть приоритетом: люди не должны опасаться встречаться на улицах с мигрантами, ранее осуждёнными за грабёж, разбой или убийство.



В пояснительной записке указано, что сейчас въезд для осуждённых иностранцев ограничивается лишь на определённый срок, при этом число преступлений, совершаемых мигрантами, растёт.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил НСН, что иноагенты могут беспрепятственно вернуться в Россию, однако в случае доказанной вины им нужно запретить въезд.

