Решение «в лоб»: Как Минцифры будет ограничивать VPN
Минцифры выступает за исключение из «белых» списков сайтов, которые не блокируют трафик VPN, однако против ответственности для граждан, использующих VPN-сервисы.
Минцифры направило представителям крупнейших цифровых платформ письмо с новыми условиями, при которых компании могут оставаться в «белых» списках — перечне ресурсов, способных функционировать при отключении мобильного интернета.
Согласно письму, компания сохраняет свой статус в списке только при условии соблюдения требований, которые обсуждались на совещании в Минцифры 28 марта. По данным СМИ, ведомство призывает компании ограничивать работу для пользователей, использующих VPN. В противном случае их исключат из «белых» списков.
Данную инициативу объясняют стремлением властей ограничить использование VPN-сервисов, но не вводить за это какую-либо ответственность.
Под новые ограничения могут попасть такие крупные игроки рынка, как маркетплейсы Wildberries и Ozon, сервисы компаний «Яндекс» и VK, а также другие организации, уже включённые в «белые» списки, утверждённые властями.
30 марта стало известно о ещё нескольких инициативах Минцифры. В частности, министерство обсуждало с операторами связи возможность введения платы за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц на мобильных сетях. Кроме того, с 1 апреля мобильных операторов могут обязать блокировать возможность пополнения баланса Apple ID со счёта мобильного телефона — это потенциально ограничит пользователей в покупке средств обхода блокировок.
Мобильный оператор МТС, в свою очередь, официально заявил, что не получал информации о возможном введении платы за использование VPN-сервисов. Представители компании подчеркнули: оператор не только не планирует вводить такие ограничения, но и на данный момент не располагает данными о подобных планах на уровне законодательства. При этом и МТС, и Билайн уже просят пользователей заранее оплатить Apple ID на случай отключения опции оплаты в дальнейшем.
Глава Минцифры Максут Шадаев чётко обозначил позицию ведомства по вопросу административной ответственности за использование VPN. В своём сообщении в мессенджере Max министр заявил, что, несмотря на задачу по снижению использования VPN, ведомство категорически против введения штрафов за их применение. Шадаев признал, что вариант с ответственностью за использование VPN действительно рассматривался, но был отвергнут как «решение в лоб», которое не устраивает Минцифры. Министр подчеркнул, что все обсуждаемые меры — это сложный компромисс, в котором власти стараются взвесить последствия для пользователей и рынка.
Аналогичную позицию озвучивали в феврале и в Госдуме. Первый зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин в своём Telegram-канале прямо заявил, что запрет на использование VPN и введение штрафов в России в настоящее время не обсуждается. Горелкин также обратил внимание на распространённую схему мошенничества — рассылку электронных писем, имитирующих официальные запросы и уведомления Роскомнадзора.
Редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн пояснил НСН, что Минцифры не обладает полномочиями вводить плату за использование VPN-сервисов. По его словам, операторы связи могут самостоятельно инициировать такие изменения, но любое повышение стоимости услуг требует одобрения со стороны государственных структур — в частности, Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
«Главный источник - это регулятор отрасли Минцифры. Если оно ничего не опубликовало, то мы можем только порассуждать на эту тему. Минцифры написали бы, что они что-то предложили операторам, а ФАС должен это прокомментировать. Потому что повышать стоимость услуг оператор может только после одобрения соответствующих госструктур. Но 15 гигабайт, согласитесь, это много. Кто это может себе позволить, кроме как по службе, для работы, для бизнеса? Мы должны услышать прямое сообщение от Минцифры, хотя регулятор отрасли не уполномочен делать такие заявления. Министерство оплатой вообще не занимается. Вообще-то операторы сами просят что-либо повысить у Минцифры и ФАС. Так что, мне кажется, что это фейк», — рассказал он.
Эксперты диджитал-индустрии отмечают рост интереса к VPN-сервисам и увеличению VPN-трафика, что подтверждается статистикой поисковых запросов сервиса «Яндекс Вордстат». По оценкам председателя одного из комитетов Ассоциации развития интерактивной рекламы, сооснователя и гендиректора компании MGrowth Михаила Цуприкова, пока лишь 5–10% пользователей полностью переходят на альтернативные сервисы. Большинство же находят способы обхода блокировок, продолжая пользоваться привычными платформами, — именно поэтому трафик VPN-сервисов продолжает расти.
Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек ранее также говорила НСН, что Telegram — единственная существующая рекламная площадка в России, даже после его блокировки большая часть пользователей останутся в мессенджере.
«У нас практически не осталось рекламных площадок для малого и среднего бизнеса, да и крупный тоже страдает. Telegram — единственная существующая площадка. Max еще технически не готов, да и аудитория туда не очень хорошо переходит. Даже если Telegram заблокируют, весомая доля рекламодателей останется там. Это основное место, в котором сосредоточена вообще вся аудитория — личные чаты, новости, полезная информация, комьюнити. Мы потеряли практически 60-70% в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская. - Прим. НСН). Из Telegram уйдет меньше людей, я думаю. VK не выбирают рекламодатели, как бы разработчики ни старались», — сказала собеседница НСН.
С 2017 года российские VPN-сервисы обязаны внедрять механизмы ограничения доступа к интернет-ресурсам, включённым в список запрещённых. В случае несоблюдения данного требования сервис подлежит блокировке. В марте 2024 года вступил в силу законодательный запрет на публикацию и распространение сведений о методах обхода блокировок интернет-ресурсов. Сентябрь 2025 года ознаменовался вступлением в силу закона, запрещающего рекламу программных решений, позволяющих обходить блокировки. Размеры административных штрафов за нарушение данного запрета составляют: для физических лиц — до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.
Горячие новости
