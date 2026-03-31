Согласно письму, компания сохраняет свой статус в списке только при условии соблюдения требований, которые обсуждались на совещании в Минцифры 28 марта. По данным СМИ, ведомство призывает компании ограничивать работу для пользователей, использующих VPN. В противном случае их исключат из «белых» списков.

Данную инициативу объясняют стремлением властей ограничить использование VPN-сервисов, но не вводить за это какую-либо ответственность.



Под новые ограничения могут попасть такие крупные игроки рынка, как маркетплейсы Wildberries и Ozon, сервисы компаний «Яндекс» и VK, а также другие организации, уже включённые в «белые» списки, утверждённые властями.

30 марта стало известно о ещё нескольких инициативах Минцифры. В частности, министерство обсуждало с операторами связи возможность введения платы за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц на мобильных сетях. Кроме того, с 1 апреля мобильных операторов могут обязать блокировать возможность пополнения баланса Apple ID со счёта мобильного телефона — это потенциально ограничит пользователей в покупке средств обхода блокировок.