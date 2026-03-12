Потери рынка рекламы без Telegram и YouTube оценили в 75 млрд рублей
Блогеры и инфлюенсеры не успели подготовиться к уходу с привычных площадок, которые попали под ограничения со стороны Роскомнадзора, заявил НСН Илья Корнейчук.
Ограничения мессенджера Telegram и видеохостинга YouTube на территории России уничтожат часть отечественного рынка рекламы, рассказал НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук, добавив, что этот вопрос беспокоит абсолютно всех российских блогеров.
C 10 февраля 2026 года Роскомнадзор ввёл ограничение доступа к Telegram. За нарушения предусмотрены штрафы: до 2500 рублей для граждан, до 20 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, до 500 тысяч рублей — для организаций. Ответственность несут не только владельцы рекламных каналов, но также рекламодатели и посреднические агентства. Корнейчук оценил потери от такого решения.
«Никто не дал рынку хотя бы пару лет переходного периода! Сказали бы, что все заблокируют в 2028 году, тогда все, у кого все завязано на Telegram, отвязывали бы все, адаптировались. Мессенджеру MAX и года нет! Как мы можем так быстро все нарастить? Куда спешить, я не понимаю. На рынке огромный сок — 75 миллиардов рублей. Это только YouTube и Telegram. И этот рынок хотят уничтожить. Это беспокоит абсолютно всех инфлюенсеров, причем недруги ехидничают, а больше всех расстроена патриотическая общественность», — указал он.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в пресс-центре НСН дал прогноз о сокращении рынка рекламы в российском интернете в три раза. Он также отметил, что неизвестно, приблизятся ли когда-нибудь обороты мессенджера MAX к показателям Telegram.
