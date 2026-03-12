C 10 февраля 2026 года Роскомнадзор ввёл ограничение доступа к Telegram. За нарушения предусмотрены штрафы: до 2500 рублей для граждан, до 20 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, до 500 тысяч рублей — для организаций. Ответственность несут не только владельцы рекламных каналов, но также рекламодатели и посреднические агентства. Корнейчук оценил потери от такого решения.

«Никто не дал рынку хотя бы пару лет переходного периода! Сказали бы, что все заблокируют в 2028 году, тогда все, у кого все завязано на Telegram, отвязывали бы все, адаптировались. Мессенджеру MAX и года нет! Как мы можем так быстро все нарастить? Куда спешить, я не понимаю. На рынке огромный сок — 75 миллиардов рублей. Это только YouTube и Telegram. И этот рынок хотят уничтожить. Это беспокоит абсолютно всех инфлюенсеров, причем недруги ехидничают, а больше всех расстроена патриотическая общественность», — указал он.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в пресс-центре НСН дал прогноз о сокращении рынка рекламы в российском интернете в три раза. Он также отметил, что неизвестно, приблизятся ли когда-нибудь обороты мессенджера MAX к показателям Telegram.

