СМИ: Минцифры потребовало от операторов связи ввести плату за использование VPN

Собеседники издания утверждают, что с таким предложением во время совещаний с операторами связи и представителями крупных онлайн-платформ выступил глава Минцифры Максут Шадаев.

Источники отмечают, что операторов призвали с 1 мая ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц. Также онлайн-платформы должны будут ограничивать вход пользователей с VPN.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минцифры обсуждает принуждение Apple к возвращению популярных российских приложений в AppStore посредством временной приостановки оплаты сервисов компании с мобильного телефона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

