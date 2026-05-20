СМИ: Газманов обвинил своего экс-директора в пропаже 15 миллионов рублей
Композитор и исполнитель Олег Газманов заявил в суде, что не был осведомлён о схеме ухода от налогов, и возложил ответственность на бывшего концертного директора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Артист обвинил экс-менеджера Дмитрия Царенко в хищении 15 миллионов рублей. По словам Газманова, он обнаружил схему после аудита: часть выступлений якобы проводилась через индивидуального предпринимателя бывшего сотрудника без его ведома. Певец отметил, что после увольнения Царенко гонорары внезапно выросли на 30–40%.
Царенко представил иную версию: договор был фиктивным, а Газманов сам просил передавать часть оплаты наличными в обход ИП. Экс-директор утверждает, что готовил отчёты о передаче средств, но артист их не подписывал. За пять лет певец получил около 44 миллионов рублей за 46 концертов.
Сообщается, что на судебном заседании Газманов активно спорил с бывшим сотрудником, перебивал его и пытался вести допрос самостоятельно. Царенко вину не признаёт. Следствие полагает, что он вывел 15,3 миллиона рублей через своё ИП.
Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в беседе с НСН назвал гонорар в семь миллионов рублей за выступление Олега Газманова завышенным, но подчеркнул, что спрос всегда рождает предложение.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Газманов обвинил своего экс-директора в пропаже 15 миллионов рублей
- Матвиенко оценил успех участников музыкальных конкурсов Игоря Крутого
- Диетолог назвал россиянам запрещенные в жару еду и напитки
- Минюст США: Обвинения против Рауля Кастро предусматривают смертную казнь
- Петербург потратит более 7 млн рублей на банкет в рамках ПМЮФ
- Эксперты назвали способы сэкономить на авиабилетах в сезон отпусков
- Продление безвизового режима с Китаем взвинтит турпоток на 150%
- «Не навредить русским людям»: Лавров рассказал о решении задач СВО
- От Шанхая до Харбина: Как Китай очаровал российских туристов
- Депутат Госдумы назвал цель ударов ВСУ по промышленным объектам