СМИ: Газманов обвинил своего экс-директора в пропаже 15 миллионов рублей

Царенко представил иную версию: договор был фиктивным, а Газманов сам просил передавать часть оплаты наличными в обход ИП. Экс-директор утверждает, что готовил отчёты о передаче средств, но артист их не подписывал. За пять лет певец получил около 44 миллионов рублей за 46 концертов.

Сообщается, что на судебном заседании Газманов активно спорил с бывшим сотрудником, перебивал его и пытался вести допрос самостоятельно. Царенко вину не признаёт. Следствие полагает, что он вывел 15,3 миллиона рублей через своё ИП.

Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в беседе с НСН назвал гонорар в семь миллионов рублей за выступление Олега Газманова завышенным, но подчеркнул, что спрос всегда рождает предложение.

