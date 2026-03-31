Шадаев подтвердил курс на снижение использования VPN в России

Минцифры РФ реализует меры по снижению использования VPN-сервисов в стране в рамках исполнения действующего законодательства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра цифрового развития Максута Шадаева.

Он заявил, что Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN-сервисов. По словам главы ведомства, Минцифры хочет решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей.

Ранее стало известно, что Минцифры может удалить сайты из «белых списков» за использование VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

