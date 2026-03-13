НЕДЕЛЯ БЕЗ ИНТЕРНЕТА: ОТ КРЕМЛЯ ДО ПЕЙДЖЕРОВ

На этой неделе жители Москвы и других регионов России начали жаловаться на плохую работу интернета. Дело дошло до того, что ситуацию прокомментировали в Кремле.

«Принимаются системные меры по обеспечению безопасности граждан. По мере того, как киевский режим применяет все более изощренные методы для атак, необходимы более технологичные меры, ответные, с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан», - сказал 11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прояснить ситуацию с ограничением интернета в стране.

На этом фоне в СМИ появились красочные заголовки о том, как Москва «прожила неделю без мобильного интернета», и почему его отключения «станут нормой» в ближайшие годы.

«В ближайшие два года, параллельно успехам России на СВО, мы увидим возрастание различного рода угроз, в первую очередь — террористических атак. Исходя из этого, такие отключения станут, к сожалению, нормой. К этому надо быть готовыми, и надо понимать, что делать в таких случаях», — сказал RTVI ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, ограничения могут касаться даже «белого списка».

«Есть отключения, когда работают белые списки целиком, а есть такие, когда в белых списках работают только конкретные ресурсы. То есть даже в белом списке есть своя градация. А еще есть отключения, когда работают только голосовые звонки и не работает вообще ничего, включая то, что в белом списке», — пояснил эксперт.

По данным «Известий», продажи Wi-Fi-роутеров в столице за это время выросли в 1,5 раза. Продажи на Wildberries пейджеров с 6 по 10 марта взлетели на 73%, а раций и стационарных телефонов — на четверть. Кроме того, растет спрос на бумажные карты и атласы, кафе и рестораны жалуются на сложности с доставкой онлайн-заказов, а сервис «Яндекс Такси» добавил в приложение функцию заказа такси по телефону за наличные.

Ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук объяснил НСН, как оставаться на связи без интернета.

«Лучше всего поможет оставаться на связи обычный смартфон — достаточно в него забить контакты всех важных людей и экстренных служб. В него можно загрузить офлайн-карты, чтобы всегда знать, где ты находишься и пользоваться навигацией. На всякий случай стоит носить с собой наличные, если не будут работать терминалы в магазинах. А если у вас дома находится стационарный телефон, то вы победитель по жизни — сможете позвонить кому угодно и когда угодно, так как их соединение не блокируется», — сказал техноблогер, усомнившись в пользе раций и пейджеров.