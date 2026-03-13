«Не будет ни черта работать!»: Россияне готовятся к жизни без VPN и интернета
На фоне проблем с интернетом москвичи вспомнили про домашние телефоны, рации и пейджеры, в Госдуме заверили, что Telegram будет «тупить» и через VPN, а СМИ пугают страшилками о российской версии «Золотого щита».
Перебои с работой мобильного интернета в Москве привели к росту продаж пейджеров, раций и Wi-Fi-роутеров. В Госдуме пообещали россиянам жизнь без VPN, а СМИ и вовсе рисуют апокалиптические картины ближайшего будущего, когда в России якобы будет автономный от мира интернет, подобный китайскому «Золотому щиту».
НЕДЕЛЯ БЕЗ ИНТЕРНЕТА: ОТ КРЕМЛЯ ДО ПЕЙДЖЕРОВ
На этой неделе жители Москвы и других регионов России начали жаловаться на плохую работу интернета. Дело дошло до того, что ситуацию прокомментировали в Кремле.
«Принимаются системные меры по обеспечению безопасности граждан. По мере того, как киевский режим применяет все более изощренные методы для атак, необходимы более технологичные меры, ответные, с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан», - сказал 11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прояснить ситуацию с ограничением интернета в стране.
На этом фоне в СМИ появились красочные заголовки о том, как Москва «прожила неделю без мобильного интернета», и почему его отключения «станут нормой» в ближайшие годы.
«В ближайшие два года, параллельно успехам России на СВО, мы увидим возрастание различного рода угроз, в первую очередь — террористических атак. Исходя из этого, такие отключения станут, к сожалению, нормой. К этому надо быть готовыми, и надо понимать, что делать в таких случаях», — сказал RTVI ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По его словам, ограничения могут касаться даже «белого списка».
«Есть отключения, когда работают белые списки целиком, а есть такие, когда в белых списках работают только конкретные ресурсы. То есть даже в белом списке есть своя градация. А еще есть отключения, когда работают только голосовые звонки и не работает вообще ничего, включая то, что в белом списке», — пояснил эксперт.
По данным «Известий», продажи Wi-Fi-роутеров в столице за это время выросли в 1,5 раза. Продажи на Wildberries пейджеров с 6 по 10 марта взлетели на 73%, а раций и стационарных телефонов — на четверть. Кроме того, растет спрос на бумажные карты и атласы, кафе и рестораны жалуются на сложности с доставкой онлайн-заказов, а сервис «Яндекс Такси» добавил в приложение функцию заказа такси по телефону за наличные.
Ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук объяснил НСН, как оставаться на связи без интернета.
«Лучше всего поможет оставаться на связи обычный смартфон — достаточно в него забить контакты всех важных людей и экстренных служб. В него можно загрузить офлайн-карты, чтобы всегда знать, где ты находишься и пользоваться навигацией. На всякий случай стоит носить с собой наличные, если не будут работать терминалы в магазинах. А если у вас дома находится стационарный телефон, то вы победитель по жизни — сможете позвонить кому угодно и когда угодно, так как их соединение не блокируется», — сказал техноблогер, усомнившись в пользе раций и пейджеров.
«ЗОЛОТОЙ ЩИТ» И «МЕРТВЫЙ VPN
Ограничения интернета совпали с пиком истерии, связанной с замедлением работы Telegram и обещаниями заблокировать в начале апреля единственный мессенджер, остающийся альтернативой МАХ.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов на этом фоне заявил на пресс-конференции в НСН, что Telegram не будет работать в России даже через VPN.
«У Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик. Они просто начнут его потихоньку поджимать. Telegram будет также тупить и через VPN. Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать. Останутся только легальные сервисы VPN, которые нужны для работы СМИ. Роскомнадзор может все отследить. Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать», — подчеркнул депутат.
Позже он пояснил, что возможность ограничивать или блокировать VPN-трафик появится у спецслужб «в перспективе 3-6 месяцев».
Однако этим «страшилки» для россиян не ограничились. В «Российской ассоциации электронных коммуникаций» (РАЭК) сообщили телеканалу «Царьград», что к 2028 году в России будет создан полностью автономный интернет.
«Если по какой-то причине внешние каналы исчезнут, то будет работать условные Госуслуги, сайты российских компаний. А всё, что находится снаружи, оно будет не то, чтобы закрыто, а недоступно. То есть автономность и обеспечивается тем, что мы можем существовать без внешней части сети. В экстремальных условиях это может означать фактически отключение России от всего мира, то есть такое возможно, у нас это, на секундочку, законодательно прописано теперь. Поэтому да, мы идем к этому полным ходом», - объяснил перспективы Эльдар Муртазин.
В этой связи журналисты вспомнили про китайскую интернет-модель «Золотого щита», также известного, как «Великий китайский файрвол», к которой Россия якобы может приблизиться к 2030 году.
