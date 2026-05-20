Минюст США: Обвинения против Рауля Кастро предусматривают смертную казнь

Обвинения властей США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других фигурантов дела предусматривают смертную казнь или пожизненное заключение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское министерство юстиции.

В минюсте уточнили, что в случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание по статьям об убийстве и сговоре с целью убийства граждан США.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш добавил, что экс-лидер Кубы предстанет перед американским судом — добровольно или иным способом. Он отметил, что Вашингтон регулярно предъявляет обвинения лицам за пределами страны и использует различные механизмы для их доставки в США.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Кастро инкриминируют эпизоды, связанные с уничтожением воздушных судов и сговор с целью убийства американских граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
