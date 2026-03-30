Желание Минцифры ввести плату за трафик через VPN сочли фейком
Леонтий Букштейн призвал дождаться официального сообщения от Минцифры, а также объяснил, почему новость похожа на фейк.
Минцифры не уполномочено вводить плату за использование VPN-сервисов, операторы связи имеют право сами попросить об этом, рассказал НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
Операторы введут плату за использование VPN-сервисов, а цифровые платформы не будут пускать пользователей, заходящих через средства обхода блокировок. Об этом в субботу попросил представителей бизнеса глава Минцифры Максут Шадаев, пишет Forbes со ссылкой на несколько источников. Букштейн усомнился в достоверности этой информации.
«Главный источник - это регулятор отрасли Минцифры. Если оно ничего не опубликовало, то мы можем только порассуждать на эту тему. Минцифры написали бы, что они что-то предложили операторам, а ФАС должен это прокомментировать. Потому что повышать стоимость услуг оператор может только после одобрения соответствующих госструктур. Но 15 гигабайт, согласитесь, это много. Кто это может себе позволить, кроме как по службе, для работы, для бизнеса? Мы должны услышать прямое сообщение от Минцифры, хотя регулятор отрасли не уполномочен делать такие заявления. Министерство оплатой вообще не занимается. Вообще-то операторы сами просят что-либо повысить у Минцифры и ФАС. Так что, мне кажется, что это фейк», - рассказал он.
В свою очередь депутат Госдумы Андрей Свинцов от комментариев для НСН по теме отказался.
Ранее из российского App Store пропали более 20 VPN-сервисов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
