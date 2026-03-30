МТС ответили на вопрос о планах ввести плату за VPN

Компания МТС сообщила, что не располагает информацией о возможном введении платы за использование VPN-сервисов. Об этом оператор заявил в комментарии РИА Новости.

В компании подчеркнули, что не вводили никаких ограничений, связанных с использованием VPN, и на данный момент подобные меры не рассматриваются.

Желание Минцифры ввести плату за трафик через VPN сочли фейком

Ранее в понедельник Forbes со ссылкой на источники сообщил, что власти обсуждают возможность введения платы за использование VPN.

Речь идет о случаях превышения 15 Гб международного трафика в месяц в мобильных сетях, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: пресс-служба компании МТС
