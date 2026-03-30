МТС ответили на вопрос о планах ввести плату за VPN
30 марта 202619:44
Компания МТС сообщила, что не располагает информацией о возможном введении платы за использование VPN-сервисов. Об этом оператор заявил в комментарии РИА Новости.
В компании подчеркнули, что не вводили никаких ограничений, связанных с использованием VPN, и на данный момент подобные меры не рассматриваются.
Ранее в понедельник Forbes со ссылкой на источники сообщил, что власти обсуждают возможность введения платы за использование VPN.
Речь идет о случаях превышения 15 Гб международного трафика в месяц в мобильных сетях, передает «Радиоточка НСН».
