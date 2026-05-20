СМИ: Цукерберг сократил 8 тысяч сотрудников ради вложений в ИИ

Основатель Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг сократил около 8 тысяч человек, что составляет 10% штата компании. Об этом сообщают The New York Times и Bloomberg.

Ещё примерно 7 тысяч сотрудников будут переведены на новые направления, связанные с искусственным интеллектом. Уведомления работники получили утром 20 мая, при этом компанию заранее попросили в день сокращений работать дистанционно.