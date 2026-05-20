До 100 тысяч рублей: В Госдуме предложили поощрять россиян за долгий брак

Депутат Госдумы Каплан Панеш выступил с инициативой о введении ежегодных федеральных выплат супругам, отмечающим юбилеи совместной жизни. Об этом парламентарий рассказал в беседе с РИА Новости.

За пять лет брака предполагается выплачивать 5 тысяч рублей, за десять лет — 10 тысяч, за пятнадцать — 15 тысяч и далее с шагом в пять лет. Для пар, отметивших золотую свадьбу, предусмотрена повышенная выплата в размере 100 тысяч рублей.