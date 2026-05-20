До 100 тысяч рублей: В Госдуме предложили поощрять россиян за долгий брак

Депутат Госдумы Каплан Панеш выступил с инициативой о введении ежегодных федеральных выплат супругам, отмечающим юбилеи совместной жизни. Об этом парламентарий рассказал в беседе с РИА Новости.

За пять лет брака предполагается выплачивать 5 тысяч рублей, за десять лет — 10 тысяч, за пятнадцать — 15 тысяч и далее с шагом в пять лет. Для пар, отметивших золотую свадьбу, предусмотрена повышенная выплата в размере 100 тысяч рублей.

Кто супергерой? Выплаты школьным учителям за стобалльников по ЕГЭ назвали нечестными

Панеш подчеркнул, что продолжительный брачный союз — это не просто формальная регистрация, а годы взаимной поддержки и совместного преодоления трудностей, служащие примером для молодого поколения. По его мнению, такие семьи заслуживают государственного поощрения.

Парламентарий также отметил, что ряд регионов уже внедрил собственные выплаты к юбилеям свадьбы,

Ранее в Госдуме напомнили россиянам о новой семейной выплате с 1 июня 2026 года, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СемьяВыплатыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры