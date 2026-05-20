Петербург потратит более 7 млн рублей на банкет в рамках ПМЮФ

Комитет по культуре Санкт-Петербурга проводит аукцион на организацию мероприятия от имени губернатора в рамках Петербургского международного юридического форума. (ПМЮФ) Городские власти намерены выделить на проведение банкета более 7 миллионов рублей, сообщает «ФедералПресс».

Из документов следует, что исполнитель должен обеспечить питание в формате фуршета для не менее 1700 участников. На каждого гостя предусмотрено не менее 386 грамм еды и 200 миллилитров безалкогольных напитков.

Площадка мероприятия будет расположена на огороженной территории в радиусе не более 1 километра от станции метрополитена. План включает организацию входной зоны, фуршетной площадки, сцены, гримёрок для артистов, а также установку фуршетных, коктейльных и барных столов.