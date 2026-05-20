Петербург потратит более 7 млн рублей на банкет в рамках ПМЮФ
Комитет по культуре Санкт-Петербурга проводит аукцион на организацию мероприятия от имени губернатора в рамках Петербургского международного юридического форума. (ПМЮФ) Городские власти намерены выделить на проведение банкета более 7 миллионов рублей, сообщает «ФедералПресс».
Из документов следует, что исполнитель должен обеспечить питание в формате фуршета для не менее 1700 участников. На каждого гостя предусмотрено не менее 386 грамм еды и 200 миллилитров безалкогольных напитков.
Площадка мероприятия будет расположена на огороженной территории в радиусе не более 1 километра от станции метрополитена. План включает организацию входной зоны, фуршетной площадки, сцены, гримёрок для артистов, а также установку фуршетных, коктейльных и барных столов.
В стоимость контракта также входят услуги светового, звукового и музыкального сопровождения, видеотрансляция, художественно-декорационное оформление, разработка рекламных материалов, работа режиссёрско-постановочной группы и питание для творческих специалистов.
Продолжительность праздника по случаю форума составит не менее четырёх часов с учётом времени на встречу гостей мероприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
