Трамп заявил о готовности возглавить Израиль после президентства в США

Президент США Дональд Трамп не исключил, что после завершения полномочий может баллотироваться на пост премьер-министра Израиля. Об этом американский лидер сообщил журналистам.

Трамп отметил, что его уровень популярности в Израиле сейчас достигает 99%. Он добавил, что, возможно, после окончания президентского срока в США отправится в Израиль и попробует избраться на должность главы правительства, сообщает РБК.

Американский лидер также высоко оценил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав его отличным парнем. Трамп подчеркнул, что Нетаньяху руководил страной в военное время и, по его мнению, заслуживает более справедливого отношения как со стороны израильского общества, так и со стороны президента страны.

Рейтинг одобрения американцами Трампа упал до 35 процентов

Отвечая на вопрос о деталях недавнего телефонного разговора с Нетаньяху, Трамп заверил, что израильский премьер готов выполнить любые его просьбы.

«Он сделает всё, что мне от него нужно», — резюмировал американский президент.

Ранее генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с НСН оценил, чем для США и Израиля обернулся конфликт с Тегераном.

ФОТО: AP / ТАСС
