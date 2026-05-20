Трамп заявил о готовности возглавить Израиль после президентства в США
Президент США Дональд Трамп не исключил, что после завершения полномочий может баллотироваться на пост премьер-министра Израиля. Об этом американский лидер сообщил журналистам.
Трамп отметил, что его уровень популярности в Израиле сейчас достигает 99%. Он добавил, что, возможно, после окончания президентского срока в США отправится в Израиль и попробует избраться на должность главы правительства, сообщает РБК.
Американский лидер также высоко оценил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав его отличным парнем. Трамп подчеркнул, что Нетаньяху руководил страной в военное время и, по его мнению, заслуживает более справедливого отношения как со стороны израильского общества, так и со стороны президента страны.
Отвечая на вопрос о деталях недавнего телефонного разговора с Нетаньяху, Трамп заверил, что израильский премьер готов выполнить любые его просьбы.
«Он сделает всё, что мне от него нужно», — резюмировал американский президент.
Ранее генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с НСН оценил, чем для США и Израиля обернулся конфликт с Тегераном.
