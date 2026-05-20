Авианосная группа ВМС США вошла в Карибское море

Авианосная ударная группа Вооружённых сил США вошла в акваторию Карибского моря. Об этом сообщило Южное командование США в социальной сети X.

В состав группы включены авианосец класса «Нимиц», эсминец «Гридли» и вспомогательное судно «Патаксент». В публикации отмечается, что авианосец ранее демонстрировал боевую мощь в различных регионах мира — от Тайваньского пролива до Персидского залива.

Представители командования заявили, что соединение призвано обеспечивать стабильность и защиту демократических ценностей в регионе.

Ранее ряд СМИ сообщили, что администрация американского лидера Дональда Трампа приступила к рассмотрению сценария военного вторжения на Кубу, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Dave Baranek/Stocktrek Images/ТА / ТАСС
