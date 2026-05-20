Диетолог назвал россиянам запрещенные в жару еду и напитки
Диетолог Антон Поляков назвал еду и напитки, от которых стоит отказаться в 30-градусную жару, которая сейчас установилась в ряде регионов России. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.
Специалист отметил, что в жаркие дни стоит исключить из рациона алкоголь, так как он способствует потере жидкости организмом. Схожее воздействие, по его словам, оказывают кофе и чай.
От сладких напитков, соков, газировки и морсов также лучше избегать: они создают иллюзию утоления жажды, при этом повышенная потребность в воде сбивает механизмы регулирования аппетита. Кроме того, такие напитки способны вызвать повышение концентрации глюкозы в крови.
Эксперт рекомендовал исключить из меню острые блюда, так как они усиливают выделение пота. Он также подчеркнул, что фастфуд лучше не употреблять не только в летний зной, но и в принципе.
Ранее россиян с гипертонией призвали забыть про алкоголь в жару, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
