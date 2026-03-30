Удар по своим: К чему приведет запрет оплаты сервисов Apple по телефону

Apple может выбрать вариант полного ухода из России, если компанию будут принуждать вернуть российские приложения в AppStore шантажом, считают эксперты.

Если россияне не смогут оплачивать сервисы Apple с мобильного телефона, это ударит по обычным пользователям, но особенно по российским разработчикам, рассказал главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков в беседе с НСН.

Минцифры обсуждает принуждение Apple к возвращению популярных российских приложений в AppStore, сообщил источник в правительстве. Такой мерой станет временная приостановка оплаты сервисов Apple с мобильного телефона, передает РБК. Уточняется, что опция будет отключена уже 1 апреля: операторы связи получили соответствующее указание. Зыков призвал оценить возможные последствия такого решения.

«Кузнечик» на «яблоках»: Какие смартфоны не смогут работать в российских 5G-сетях
«Очень странное поведение Минцифры. Российские пользователи должны иметь доступ к сервисам, которые используют ежедневно, а российские разработчики должны находить возможность зарабатывать. Оплата в AppStore касается также и российских приложений, которые получают за это немаленькие деньги. Сейчас Минцифры накажет не только Apple, но и российское пользовательское сообщество, а также российских разработчиков. Российские компании зарабатывают на AppStore, деньги от платежей идут разработчикам, включая российских. Они вкладывали гигантские деньги в продвижение своих приложений. Получается, что в заложниках окажутся российские пользователи и разработчики. Я бы рекомендовал это решение переосмыслить, спросить мнение IT-компаний», - отметил он.

По его словам, Apple готова будет потерять российский рынок в случае подобного шантажа.

«А сама компания в таком случае, скорее, сделает шаг в сторону от России, чем к России. Apple при таком раскладе может выбрать вариант полного ухода из России, готова потерять доход. Это очень сильно пугает, запреты и такие неоднозначные меры не помогут. Нужно стимулировать, чтобы компания вернулась, а не шантажировать. Выбрано не самое лучшее время, чтобы пойти на такие жесткие меры», - предупредил собеседник НСН.

Опция оплаты через мобильный телефон стала популярна в 2022 году после того, как были введены ограничения на пополнение Apple ID с банковских карт МИР. В том числе этот вариант оплаты работает для оплаты подписки, игр или внутренних покупок в приложениях из магазина App Store.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:оплатаМобильные ТелефоныApple

Горячие новости

Все новости

партнеры