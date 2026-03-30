Если россияне не смогут оплачивать сервисы Apple с мобильного телефона, это ударит по обычным пользователям, но особенно по российским разработчикам, рассказал главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков в беседе с НСН.

Минцифры обсуждает принуждение Apple к возвращению популярных российских приложений в AppStore, сообщил источник в правительстве. Такой мерой станет временная приостановка оплаты сервисов Apple с мобильного телефона, передает РБК. Уточняется, что опция будет отключена уже 1 апреля: операторы связи получили соответствующее указание. Зыков призвал оценить возможные последствия такого решения.