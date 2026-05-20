Матвиенко оценил успех участников музыкальных конкурсов Игоря Крутого
Победители музыкальных конкурсов Игоря Крутого действительно становятся звёздами, а не просто проходят телевизионный формат. Об этом на «Детской Новой волне — 2026» заявил композитор Игорь Матвиенко в беседе с корреспондентом NEWS.ru.
В качестве примеров успешных артистов Матвиенко привёл Люсю Чеботину и Алека Лима. Он отметил, что Чеботина является ярким представителем победителей, добившихся признания, а Лим, выигравший взрослую версию конкурса, теперь работает действующим исполнителем.
Матвиенко также подчеркнул, что проекты Крутого отличаются от других музыкальных телешоу тем, что после них действительно появляются звёзды, а не просто завершается телевизионный формат.
Ранее композитор Игорь Крутой в беседе со специальным корреспондентом НСН назвал композиции, созданные искусственным интеллектом , лишенными живого содержания.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Газманов обвинил своего экс-директора в пропаже 15 миллионов рублей
- Матвиенко оценил успех участников музыкальных конкурсов Игоря Крутого
- Диетолог назвал россиянам запрещенные в жару еду и напитки
- Минюст США: Обвинения против Рауля Кастро предусматривают смертную казнь
- Петербург потратит более 7 млн рублей на банкет в рамках ПМЮФ
- Эксперты назвали способы сэкономить на авиабилетах в сезон отпусков
- Продление безвизового режима с Китаем взвинтит турпоток на 150%
- «Не навредить русским людям»: Лавров рассказал о решении задач СВО
- От Шанхая до Харбина: Как Китай очаровал российских туристов
- Депутат Госдумы назвал цель ударов ВСУ по промышленным объектам