Матвиенко оценил успех участников музыкальных конкурсов Игоря Крутого

Победители музыкальных конкурсов Игоря Крутого действительно становятся звёздами, а не просто проходят телевизионный формат. Об этом на «Детской Новой волне — 2026» заявил композитор Игорь Матвиенко в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

В качестве примеров успешных артистов Матвиенко привёл Люсю Чеботину и Алека Лима. Он отметил, что Чеботина является ярким представителем победителей, добившихся признания, а Лим, выигравший взрослую версию конкурса, теперь работает действующим исполнителем.

Матвиенко также подчеркнул, что проекты Крутого отличаются от других музыкальных телешоу тем, что после них действительно появляются звёзды, а не просто завершается телевизионный формат.

Ранее композитор Игорь Крутой в беседе со специальным корреспондентом НСН назвал композиции, созданные искусственным интеллектом , лишенными живого содержания.

ФОТО: НСН/Анастасия Александрова
