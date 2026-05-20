Матвиенко оценил успех участников музыкальных конкурсов Игоря Крутого

Победители музыкальных конкурсов Игоря Крутого действительно становятся звёздами, а не просто проходят телевизионный формат. Об этом на «Детской Новой волне — 2026» заявил композитор Игорь Матвиенко в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

В качестве примеров успешных артистов Матвиенко привёл Люсю Чеботину и Алека Лима. Он отметил, что Чеботина является ярким представителем победителей, добившихся признания, а Лим, выигравший взрослую версию конкурса, теперь работает действующим исполнителем.