СМИ: Минцифры может удалить сайты из «белых списков» за использование VPN

Минцифры РФ может удалить маркетплейсы, IT-компании, банки и другие сервисы из «белых списков», если они будут доступны пользователям при включенном VPN. Об этом пишет «Коммерсант».

Из российского App Store пропали свыше 20 VPN-сервисов

Источники издания отмечают, что ведомство уже обсуждает этот вопрос с крупнейшими российскими цифровыми платформами, а также призывает их ограничивать работу для пользователей, использующих VPN. В противном случае их исключат из «белых списков»

Данную инициативу собеседники газеты объясняют стремлением властей ограничить использование VPN-сервисов, но не вводить за это какую-либо ответственность.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минцифры призвало операторов связи ввести плату за использование VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
