СМИ: Минцифры может удалить сайты из «белых списков» за использование VPN

Источники издания отмечают, что ведомство уже обсуждает этот вопрос с крупнейшими российскими цифровыми платформами, а также призывает их ограничивать работу для пользователей, использующих VPN. В противном случае их исключат из «белых списков»

Данную инициативу собеседники газеты объясняют стремлением властей ограничить использование VPN-сервисов, но не вводить за это какую-либо ответственность.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минцифры призвало операторов связи ввести плату за использование VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

