Убивают интернет: «Поломку» VK Видео связали с блокировкой Telegram
Методика блокировок неизбирательная, она ломает любые сервисы, которые имеют большие объемы передачи данных, заявил НСН Эльдар Муртазин.
«Поломка» VK Видео может быть связана с блокировкой Telegram, так как при такой стратегии страдают сервисы с большими объемами данных, заявил НСН ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин.
С середины марта наблюдаются большие проблемы у сервиса VK Видео. Видео прямых эфиров грузятся больше суток, обрезаются при загрузке или вообще остаются недоступны. «Видим, что у части пользователей возникают сложности с загрузкой и просмотром видео в VK Видео. Мы уже работаем над этим — скоро всё вернётся в норму», - написали представители сервиса в выходные. Муртазин предположил, с чем это связано.
«Учитывая то количество оборудования, которое есть у VK, это явно не их проблема, это проблема связности. Связность – это когда из точки А в точку Б должен пройти сигнал. Чем быстрее он проходит, тем качественнее работает интернет. Когда интернет начинают «ломать», сигнал не проходит. Это не только для заблокированных или замедляемых ресурсов, это для всех ресурсов. Методика блокировок неизбирательная, она ломает любые сервисы, которые имеют большие объемы передачи данных. Поэтому, судя по всему, это связано с блокировкой того же Telegram. Эти проблемы невозможно побороть, потому что убивают интернет как таковой, а Роскомнадзор планирует наращивать блокировки, закупается оборудование», - пояснил он.
Он также уточнил, как компания может действовать в таком случае.
«Когда VK Видео нормально заработает, это будет означать, что у нас блокировка того же Telegram спала. В интернете все взаимосвязано, по цепочке невольно ломается многое другое. От компаний это не зависит. VK будет подавать свои адреса как адреса исключения в Роскомнадзор. Но это более массовая проблема, чем это принято считать», - заключил собеседник НСН.
29 марта председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов объявил о высокой вероятности того, что Telegram вновь начнет работать в России. Он допустил, что команда мессенджера выполнит требования российского законодательства и его работа в стране будет восстановлена.
