«Учитывая то количество оборудования, которое есть у VK, это явно не их проблема, это проблема связности. Связность – это когда из точки А в точку Б должен пройти сигнал. Чем быстрее он проходит, тем качественнее работает интернет. Когда интернет начинают «ломать», сигнал не проходит. Это не только для заблокированных или замедляемых ресурсов, это для всех ресурсов. Методика блокировок неизбирательная, она ломает любые сервисы, которые имеют большие объемы передачи данных. Поэтому, судя по всему, это связано с блокировкой того же Telegram. Эти проблемы невозможно побороть, потому что убивают интернет как таковой, а Роскомнадзор планирует наращивать блокировки, закупается оборудование», - пояснил он.

Он также уточнил, как компания может действовать в таком случае.

«Когда VK Видео нормально заработает, это будет означать, что у нас блокировка того же Telegram спала. В интернете все взаимосвязано, по цепочке невольно ломается многое другое. От компаний это не зависит. VK будет подавать свои адреса как адреса исключения в Роскомнадзор. Но это более массовая проблема, чем это принято считать», - заключил собеседник НСН.

29 марта председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов объявил о высокой вероятности того, что Telegram вновь начнет работать в России. Он допустил, что команда мессенджера выполнит требования российского законодательства и его работа в стране будет восстановлена.

