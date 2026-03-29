«Умирает сейчас»: В РФ может вновь заработать Тelegram
Член СПЧ Александр Ионов допустил, что команда мессенджера выполнит требования российского законодательства.
В СПЧ допустили, что Тelegram вновь заработает в России. Хотя до этого в «Ростелекоме» заявили, что мессенджер «почти умер». В Совете уточнили, что для возобновления работы в РФ команде Тelegram необходимо будет выполнить российское законодательство.
TELEGRAM БУДЕТ РАБОТАТЬ В РФ?
29 марта председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов объявил о высокой вероятности того, что Telegram вновь начнет работать в России. Он допустил, что команда мессенджера выполнит требования российского законодательства и его работа в стране будет восстановлена.
«Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей стран», - приводит слова Ионова ТАСС.
До этого глава провайдера цифровых услуг «Ростелеком» Михаил Осеевский на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил о существенном падении трафика в Telegram.
«WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) умер, Telegram умирает прямо сейчас. Быстрыми темпами растет трафик Max», - сказал он.
При этом, по словам Осеевского, после ограничения голосовой связи в иностранных мессенджерах количество звонков по мобильной связи в России выросло. Глава «Ростелекома» также указал на заметное увеличение запросов на установку стационарных телефонов.
В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через Telegram. В ведомстве заявили, что мессенджер использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений. В итоге в феврале 2026 года Роскомнадзор решил замедлить сервисы Telegram. В ведомстве объяснили, что это было связано с «систематическим и постоянным нарушением мессенджером требований федерального закона».
В настоящий момент сервис почти не работает в России. Приложение на телефонах и сайт на компьютерах открываются только с помощью VPN, и то не всегда. В конце прошлого года в РФ также замедлили работу WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
РАСШИРЕНИЕ БЛОКИРОВОК
До этого издание «Коммерсантъ» писало, что Минцифры к 2030 году планирует увеличить пропускную способность технических средств противодействия угрозам до 954 Тбит/с. Таким образом показатели вырастут в 2,5 раза.
Отмечается, что такая мощность позволит анализировать весь трафик Рунета с запасом под его естественный прирост, расширение блокировок и появление новых методов их обхода. Главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков в беседе с НСН объяснил, для чего нужны такие изменения.
«Мы сейчас находимся в ситуации, когда все больше крупных ресурсов попадают под блокировки, и часть из них активно маскирует свой трафик, например, тот же Telegram через свои внутренние прокси-сервисы. Это является серьезной проблемой для Роскомнадзора, потому что ему все сложнее справляться с блокировками. Поэтому у него стоит несколько задач. Первая — это увеличение мощностей и вторая — увеличение качества блокировок и распознание сигнатур проходящего трафика. Для того могут использовать искусственный интеллект, потому что ИИ способен делать это очень быстро. Это как раз следующий этап внедрения более мощных инструментов. Их хватит ровно настолько, чтобы люди не могли нормально пользоваться сервисом и бесились», - рассказал он.
По словам Зыкова, главная задача Роскомнадзора заключается в том, чтобы у россиян не было доступа к противозаконным сайтам.
«Технических средств в распоряжении ведомства хватит, чтобы ограничить работу крупных ресурсов. Мощностей у него достаточно, если только РКН не пойдет в сторону блокировок Googlе или условного Apple, у которых есть инфраструктурные мощности. Главная задача Роскомнадзора — сделать так, чтобы у россиян не было доступа к сайтам, которые признаны в России противозаконными. Ведомство сможет даже читать VPN-трафик и разбивать эту сигнатуру так, чтобы соединения обрывались. Они смогут сделать все, чтобы пользователям было максимально некомфортно пользоваться этими сервисами, и они отказались от них. Это ключевая цель», - подчеркнул главный редактор «Runet».
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что из российского App Store пропали более 20 VPN-сервисов.
