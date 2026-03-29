«Умирает сейчас»: В РФ может вновь заработать Тelegram

TELEGRAM БУДЕТ РАБОТАТЬ В РФ?

29 марта председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов объявил о высокой вероятности того, что Telegram вновь начнет работать в России. Он допустил, что команда мессенджера выполнит требования российского законодательства и его работа в стране будет восстановлена.

«Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей стран», - приводит слова Ионова ТАСС.