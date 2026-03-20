«Единственная площадка!»: Почему рекламодатели продолжают вливать деньги в Telegram

Мессенджер Max пока что технически не готов принять рекламодателей, а VK не выбирают, как бы разработчики ни старались, сказала НСН Ольга Берек.

Telegram — единственная существующая рекламная площадка в России, даже после его блокировки большая часть пользователей останутся в мессенджере, сказала в эфире НСН президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.

Telegram переживает рекламный бум, пишет «Коммерсант». Несмотря на ограничения и запрет рекламы в мессенджере, компании нарастили за последнее время объем размещения на площадке до 50% год к году. Рекламодатели стремятся реализовать кампании в марте, пока есть такая возможность и ограничения не привели к окончательной деградации Telegram. Берек отметила, что мессенджер Max пока что технически не готов принять рекламодателей, а VK не выбирают, как бы разработчики ни старались.

Telegram продвинутый: Почему бизнес не будет спешить «вливать» деньги в MAX
«У нас практически не осталось рекламных площадок для малого и среднего бизнеса, да и крупный тоже страдает. Telegram — единственная существующая площадка. Max еще технически не готов, да и аудитория туда не очень хорошо переходит. Даже если Telegram заблокируют, весомая доля рекламодателей останется там. Это основное место, в котором сосредоточена вообще вся аудитория — личные чаты, новости, полезная информация, комьюнити. Мы потеряли практически 60-70% в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская. - Прим. НСН). Из Telegram уйдет меньше людей, я думаю. VK не выбирают рекламодатели, как бы разработчики ни старались», — сказала собеседница НСН.

С 10 февраля 2026 года Роскомнадзор ввёл ограничение доступа к Telegram. За нарушения предусмотрены штрафы: до 2,5 тысячи рублей для граждан, до 20 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, до 500 тысяч рублей — для организаций. Ответственность несут не только владельцы рекламных каналов, но также рекламодатели и посреднические агентства.

Ранее ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук сказал НСН, что ограничения мессенджера Telegram и видеохостинга YouTube на территории России уничтожат часть отечественного рынка рекламы.

