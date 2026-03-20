Telegram — единственная существующая рекламная площадка в России, даже после его блокировки большая часть пользователей останутся в мессенджере, сказала в эфире НСН президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.

Telegram переживает рекламный бум, пишет «Коммерсант». Несмотря на ограничения и запрет рекламы в мессенджере, компании нарастили за последнее время объем размещения на площадке до 50% год к году. Рекламодатели стремятся реализовать кампании в марте, пока есть такая возможность и ограничения не привели к окончательной деградации Telegram. Берек отметила, что мессенджер Max пока что технически не готов принять рекламодателей, а VK не выбирают, как бы разработчики ни старались.