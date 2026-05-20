ФАС назвала способ сдержать цены на рыбу за счет посредников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила оптимизировать цепочку поставок рыбы за счёт сокращения посредников для контроля цен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты службы проанализировали оптовые цены крупных рыбодобывающих компаний на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь тихоокеанскую.

«Для сдерживания цен необходима оптимизация поставок за счёт сокращения посредников между добычей, переработкой и продажей», — отметили в ФАС.