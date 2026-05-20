ФАС назвала способ сдержать цены на рыбу за счет посредников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила оптимизировать цепочку поставок рыбы за счёт сокращения посредников для контроля цен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты службы проанализировали оптовые цены крупных рыбодобывающих компаний на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь тихоокеанскую.

«Для сдерживания цен необходима оптимизация поставок за счёт сокращения посредников между добычей, переработкой и продажей», — отметили в ФАС.

Китай не поможет сбить цены на рыбу в России

Ранее кабмин принял разработанное антимонопольной службой постановление об обязательной регистрации внебиржевых сделок с рыбной продукцией. Механизм позволяет отслеживать цены по всей цепочке реализации, снижает риски спекуляций и способствует прозрачному ценообразованию на продукцию.

«Ведомство анализирует данные по итогам введения регистрации и на их основе примет дальнейшие меры», — заявили в службе.

Ранее основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН сообщил, что рестораны подняли цены на 10-15% из-за дорогой рыбы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РыбаЦены На ПродуктыФАС

Горячие новости

Все новости

партнеры