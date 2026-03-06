«Такие отключения происходят из соображений безопасности, невозможно предвидеть, будут ли повторяться такие ситуации в дальнейшем. Жаловаться не имеет смысла, мобильные операторы с этим никак бороться не могут: им дали распоряжение — они отключили интернет. Технологии, при которой мобильный интернет работал, а дроны не могли бы к нему подключиться, не существует и не разрабатывается. В любом случае работают сайты из “белых списков” там, где отключен мобильный интернет», — сказал Муртазин.

Один из источников говорит, что из-за ограничений в работе мобильного интернета могли также возникнуть проблемы в работе мобильной связи. Другой собеседник добавил, что проблемы в основном затронули юг Москвы.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что онлайн-сервисы мониторинга уровня глюкозы будут включены в перечень исключений при возможных ограничениях интернета. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

