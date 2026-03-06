«Жаловаться бесполезно и некому»: Юг Москвы отключили от мобильного интернета
Сегодня не существует технологий, позволяющих обезопасить мобильный интернет от подключения дронов, соответствующие разработки также не ведутся, сказал НСН Эльдар Муртазин.
Мобильные операторы не могут бороться с временным отключением интернета из соображений безопасности, жаловаться на невозможность выхода в Сеть бесполезно и некому. Об этом НСН заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Москвичи из разных районов пожаловались на отключение мобильного интернета и связи. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телеком-рынке. Уточняется, что операторам связи поступило распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах Москвы. По словам Муртазина, жаловаться на такие отключения бессмысленно.
«Такие отключения происходят из соображений безопасности, невозможно предвидеть, будут ли повторяться такие ситуации в дальнейшем. Жаловаться не имеет смысла, мобильные операторы с этим никак бороться не могут: им дали распоряжение — они отключили интернет. Технологии, при которой мобильный интернет работал, а дроны не могли бы к нему подключиться, не существует и не разрабатывается. В любом случае работают сайты из “белых списков” там, где отключен мобильный интернет», — сказал Муртазин.
Один из источников говорит, что из-за ограничений в работе мобильного интернета могли также возникнуть проблемы в работе мобильной связи. Другой собеседник добавил, что проблемы в основном затронули юг Москвы.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что онлайн-сервисы мониторинга уровня глюкозы будут включены в перечень исключений при возможных ограничениях интернета. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
