Нулевой пациент. Ученая из Ухани рассказала о происхождении COVID-19

О лабораторном происхождении коронавируса заявили также члены Республиканской партии США. В своем докладе республиканцы из комитета палаты представителей по разведке отметили, что косвенным доказательством лабораторного происхождения коронавируса стал отказ от сотрудничества со стороны КНР. По мнению авторов документа, этот факт мешает международным усилиям по установлению происхождения COVID-19. Также республиканцы считают уликами данные о возникновении инфекций из-за «утечек из исследовательских лабораторий». Кроме того, республиканцы ссылались на дипломатов США, побывавших в Китае в 2017 году. Они отмечали, что в Ухане проводят опасные исследования коронавирусов «без соблюдения обязательных протоколов безопасности». По сведениям авторов документа, у некоторых исследователей лаборатории осенью 2019 года были выявлены «характерные для заболевания симптомы». Республиканцы в публикации заявили, что научный институт в Ухане связан с военными структурами КНР.

Бывший санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадия Онищенко, напротив, обвинил в появлении COVID-19 США. По его словам, в этом виноваты американцы, «которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию». Свою версию происхождения COVID-19 в эфире НСН высказал вирусолог Алексей Аграновский. Он так же, как и Андерсон, допустил версию с утечкой из Уханьской лаборатории, но признался, что считает более реалистичным природное происхождение вируса.

«Если что-то здесь и виной, то это пищевые привычки нашего восточного соседа. Контакт с миром дикой природы - панголинами, летучими мышами - должен быть осторожным. Эти культурные шаблоны придется менять. Людей нужно убеждать и принуждать, что пора завязывать с поеданием летучих мышей, содержанием их на рынках в клетках, забоем. Вирус, проходя через организм животных, меняется. И случайным образом возникла форма, которая смогла перейти на человеческую популяцию и вызвать пандемию. Это версия мне кажется наиболее разумной. Исключить, что с какими-то вирусами летучих мышей работали в лаборатории, я не могу, но это менее вероятно», - сказал Аграновский.

Нынешний вирус уже претерпел несколько мутаций. Например, по словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, устойчивость антител к индийскому штамму COVID-19 в 1,4-2,4 раза ниже, чем к «уханьскому» варианту. Однако, по его словам, и в этом случае вакцина «Спутник V» оказывается эффективна. Молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил, что противостоять новым мутациям COVID-19 можно с помощью действующих вакцин.