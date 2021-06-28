Нулевой пациент. Ученая из Ухани рассказала о происхождении COVID-19
Даниэль Андерсон не исключила вариант случайного заражения работником лаборатории в Ухани, который и распространил вирус.
Вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая в Ухани, заявила, что в случае с COVID-19 наиболее вероятен вариант с природным происхождением вируса, но, по ее словам, теория, согласно которой SARS-CoV-2 якобы распространился из лаборатории в Ухане, тоже имеет право на существование.
«Я не настолько наивна, чтобы сказать, что полностью списываю этот вариант со счетов», — призналась Андерсон. В интервью агентству Bloomberg она исключила вариант, что заражение большого количества людей было осознанным, но допустила сценарий, при котором «нулевым пациентом» является ученый из уханьской лаборатории, который мог случайно заразиться в ходе работы по усилению вируса, а затем непреднамеренно заразить других.
В Белом доме чуть раньше высказали другую версию: там не исключают вариант, что всему виной авария в научной лаборатории, соответствующая информация содержится в пресс-релизе администрации США. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании считает возможной утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории.
Подтверждают эту версию британский профессор Ангус Далглиш и ученый Биргер Соренсен из Норвегии. По словам экспертов, коронавирус был создан в китайской лаборатории в Ухане, а после утечки власти КНР попытались замести следы и выдать его за вирус естественного происхождения, сообщает Daily Mail. Ученые отмечают, структура вируса имеет «шип», содержащий ряд из четырех аминокислот. Все они положительно заряжены, что позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит. Это делает вирус более заразным. «Законы физики означают, что у вас не может быть четырех положительно заряженных аминокислот подряд. Единственный способ получить это — искусственно изготовить»,— сообщил Далглиш.
В лабораторном же происхождении COVID-19 уверено большинство жителей США. Как показало исследование телеканала Fox News, 60% американцев считают, что COVID-19 был создан в китайской лаборатории. 31% граждан полагает, что коронавирус возник естественным путем. Если КНР не будет способствовать изучению истоков распространения вируса, то стране грозит международная изоляция, сообщил ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
О лабораторном происхождении коронавируса заявили также члены Республиканской партии США. В своем докладе республиканцы из комитета палаты представителей по разведке отметили, что косвенным доказательством лабораторного происхождения коронавируса стал отказ от сотрудничества со стороны КНР. По мнению авторов документа, этот факт мешает международным усилиям по установлению происхождения COVID-19. Также республиканцы считают уликами данные о возникновении инфекций из-за «утечек из исследовательских лабораторий». Кроме того, республиканцы ссылались на дипломатов США, побывавших в Китае в 2017 году. Они отмечали, что в Ухане проводят опасные исследования коронавирусов «без соблюдения обязательных протоколов безопасности». По сведениям авторов документа, у некоторых исследователей лаборатории осенью 2019 года были выявлены «характерные для заболевания симптомы». Республиканцы в публикации заявили, что научный институт в Ухане связан с военными структурами КНР.
Бывший санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадия Онищенко, напротив, обвинил в появлении COVID-19 США. По его словам, в этом виноваты американцы, «которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию». Свою версию происхождения COVID-19 в эфире НСН высказал вирусолог Алексей Аграновский. Он так же, как и Андерсон, допустил версию с утечкой из Уханьской лаборатории, но признался, что считает более реалистичным природное происхождение вируса.
«Если что-то здесь и виной, то это пищевые привычки нашего восточного соседа. Контакт с миром дикой природы - панголинами, летучими мышами - должен быть осторожным. Эти культурные шаблоны придется менять. Людей нужно убеждать и принуждать, что пора завязывать с поеданием летучих мышей, содержанием их на рынках в клетках, забоем. Вирус, проходя через организм животных, меняется. И случайным образом возникла форма, которая смогла перейти на человеческую популяцию и вызвать пандемию. Это версия мне кажется наиболее разумной. Исключить, что с какими-то вирусами летучих мышей работали в лаборатории, я не могу, но это менее вероятно», - сказал Аграновский.
Нынешний вирус уже претерпел несколько мутаций. Например, по словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, устойчивость антител к индийскому штамму COVID-19 в 1,4-2,4 раза ниже, чем к «уханьскому» варианту. Однако, по его словам, и в этом случае вакцина «Спутник V» оказывается эффективна. Молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил, что противостоять новым мутациям COVID-19 можно с помощью действующих вакцин.
«Новые варианты вируса более заразные, потому что быстрее взаимодействуют с клетками человека, быстрее нас заражают. Антитела, которые получены в ходе вакцинации имеющимися сейчас вакцинами, раза в два менее эффективно нейтрализуют новые варианты вируса, нежели исходный уханьский. Но это не означает, что вакцины не работают. Придумывать ничего не нужно. Смысла в этом сейчас нет. Достаточно просто вакцинироваться тем, что есть», - заявил эксперт.
Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.
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