«Мириться нельзя!» Онищенко назвал причины медленной вакцинации в Москве

«Это массированная интенсивная работа, которая ведется по дискредитации вакцинации. Она ведется и моделируется из-за рубежа. Они нам это и обещали, что дискредитируют российскую вакцину. Сказать, что у нас полный нигилизм к прививкам, нельзя. В сентябре 70 миллионов человек привели от гриппа, но там была обычная кампания, а здесь идет мощная дискредитационная кампания в интернете через наших блогеров. Где-то они наивно заблуждаются, но в основном это небескорыстно делается по всем каналам блогерами, у которых большие подписные листы. Этому нужно противостоять, и противостояние должно быть содержательное и уголовное. Тут никакие разговоры о праве человека высказывать свое мнение не проходят, там есть все признаки преднамеренной дискредитации государственных усилий по стабилизации ситуации, и мириться с этим нельзя», - заявил Онищенко.

На данный момент Москва находится на 17-м месте по вакцинации – как минимум первый укол себе сделали 15,8% всех жителей, подсчитал РБК. При этом в феврале столица была в тройке лидеров – видимо, за счет раннего старта. На данный момент по доле населения, вакцининировавшегося от COVID-19, лидирует Чукотка: первый компонент вакцины там получили 30,1% жителей, оба укола – 25,7%.

По словам Онищенко, интенсивность вакцинации в столице возросла из-за принятых столичными властями мер, но в городе по-прежнему ведется слабая разъяснительная работа с различными группами населения.

«Мы отмечаем, что интенсивность вакцинации возросла за счет правильно принятого решения отдельно по тем категориям, которые обязаны быть привитыми – сфера услуг и люди, которые в силу своих профессий всегда прививались, всегда обследовались. Тут нет «хочу, не хочу». Не хочешь – значит, мы тебя от работы отстраним, потому что ты можешь представлять опасность для других, это законная вполне мера. Интенсивность возросла, но недостаточно. Необходимо более активно проводить работу по разъяснению. У меня постоянно включен самый официальный канал, я почти полгода вижу одно и то же, а работа должна вестись по-разному с разными группами населения – возрастными, социальными. И, конечно, более жестко контролировать ту группу, которая обязана привиться – это порядка двух миллионов человек в Москве, это будет значительный вклад в эпидемический процесс, потому что это основная группа по распространению заболевания», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».