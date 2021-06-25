«Мириться нельзя!» Онищенко назвал причины медленной вакцинации в Москве
Бывший главный санитарный врач РФ уверен, что виной всему - плохая разъяснительная работа властей и хорошая «работа» блогеров по дискредитации вакцинации, за что нужно их наказывать.
Жители Москвы вакцинируются от COVID-19 недостаточно активно из-за недоброжелателей из-за рубежа, дискредитирующих российские вакцины через блогеров. Такое мнение в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, за это нужно вводить уголовную ответственность.
«Это массированная интенсивная работа, которая ведется по дискредитации вакцинации. Она ведется и моделируется из-за рубежа. Они нам это и обещали, что дискредитируют российскую вакцину. Сказать, что у нас полный нигилизм к прививкам, нельзя. В сентябре 70 миллионов человек привели от гриппа, но там была обычная кампания, а здесь идет мощная дискредитационная кампания в интернете через наших блогеров. Где-то они наивно заблуждаются, но в основном это небескорыстно делается по всем каналам блогерами, у которых большие подписные листы. Этому нужно противостоять, и противостояние должно быть содержательное и уголовное. Тут никакие разговоры о праве человека высказывать свое мнение не проходят, там есть все признаки преднамеренной дискредитации государственных усилий по стабилизации ситуации, и мириться с этим нельзя», - заявил Онищенко.
На данный момент Москва находится на 17-м месте по вакцинации – как минимум первый укол себе сделали 15,8% всех жителей, подсчитал РБК. При этом в феврале столица была в тройке лидеров – видимо, за счет раннего старта. На данный момент по доле населения, вакцининировавшегося от COVID-19, лидирует Чукотка: первый компонент вакцины там получили 30,1% жителей, оба укола – 25,7%.
По словам Онищенко, интенсивность вакцинации в столице возросла из-за принятых столичными властями мер, но в городе по-прежнему ведется слабая разъяснительная работа с различными группами населения.
«Мы отмечаем, что интенсивность вакцинации возросла за счет правильно принятого решения отдельно по тем категориям, которые обязаны быть привитыми – сфера услуг и люди, которые в силу своих профессий всегда прививались, всегда обследовались. Тут нет «хочу, не хочу». Не хочешь – значит, мы тебя от работы отстраним, потому что ты можешь представлять опасность для других, это законная вполне мера. Интенсивность возросла, но недостаточно. Необходимо более активно проводить работу по разъяснению. У меня постоянно включен самый официальный канал, я почти полгода вижу одно и то же, а работа должна вестись по-разному с разными группами населения – возрастными, социальными. И, конечно, более жестко контролировать ту группу, которая обязана привиться – это порядка двух миллионов человек в Москве, это будет значительный вклад в эпидемический процесс, потому что это основная группа по распространению заболевания», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Онищенко также подчеркнул, что сравнивать регионы между собой по количеству вакцинированных априори неправильно.
«Даже если соблюсти все законы статистики, Чукотку и Москву, конечно, сравнивать нельзя. На Чукотке у нас живет меньше 100 тысяч человек. В нашем крупном городском портале больше населения живет, чем на огромной территории Чукотки. Не в этом дело, конечно, но само сравнение некорректное», - добавил он.
Ранее завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что необходимо защитить курортные регионы страны от туристов из Москвы и Питера.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- Один человек пострадал во время стрельбы в Ивановской области
- Израиль возвращается к ношению масок
- В интернет утекли логины и пароли более 1 миллиона россиян
- Москвичам рассказали о редких сухих грозах 27 июня
- Адвокат: Ефремов в колонии стал настоящим русским интеллигентом
- Россиян предупредили о риске поломки смартфонов
- В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД
- Протасевича перевели под домашний арест
- Вице-спикер Лебедев заявил, что не будет участвовать в выборах
- На Украине полицейские начали массово увольняться из-за низких зарплат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru