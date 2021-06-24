Большинство американцев уверены в лабораторном происхождении COVID-19

Как показало исследование, 60% респондентов считают, что COVID-19 был создан в китайской лаборатории. 31% опрошенных полагают, что коронавирус возник естественным путем.

Если КНР не будет способствовать изучению истоков распространения COVID-19, то стране грозит международная изоляция, сообщил ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые, а не спецслужбы. Об этом ранее заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Он отметил, что противостояние в этом вопросе мешает изучать произошедшее, странам необходимо сотрудничать.

