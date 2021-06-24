Большинство американцев уверены в лабораторном происхождении COVID-19
Большинство жителей США придерживаются версии о лабораторном происхождении коронавируса, говорится в опросе телеканала Fox News.
Как показало исследование, 60% респондентов считают, что COVID-19 был создан в китайской лаборатории. 31% опрошенных полагают, что коронавирус возник естественным путем.
Если КНР не будет способствовать изучению истоков распространения COVID-19, то стране грозит международная изоляция, сообщил ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые, а не спецслужбы. Об этом ранее заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Он отметил, что противостояние в этом вопросе мешает изучать произошедшее, странам необходимо сотрудничать.
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