Пинг-понг со смертью. Биолог предсказал «российский» штамм COVID-19

В России свирепствует «Дельта» - мутировавшая форма индийского штамма коронавируса. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% случаев заболевания COVID в столице относится к этому виду вируса. При этом за последние три дня в Москве дважды был зафиксирован исторический максимум по числу заболеваний. Абсолютный рекорд пришелся на 19 июня, когда было диагностировано 9120 новых случаев заболевания.

Между тем, в Индии обнаружена новая разновидность коронавируса – «Дельта плюс», которая отличается мутацией в спайковом белке и из-за этого более опасна - она способна поражать тех ,у кого уже есть антитела. Молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал о природе возникновения новых штаммов вируса и дал совет, как от них защититься. Кроме того, ученый предупредил о возможном появлении «российского» штамма COVID, который будет циркулировать от непривитых людей к вакцинированным по принципу «пинг-понга».

- На слуху уже как минимум четыре разных штамма коронавируса. Откуда они берутся?

- Новые штаммы или, точнее, мутации в последовательности генома вируса появляются всегда. Это естественный процесс, связанный с увеличением количества геномов вирусов внутри зараженной клетки. Так как процесс копирования происходит с ошибками, то новые варианты, отличные от генома вируса, исходно заразившего клетку, возникают постоянно. Большинство такого рода ошибок-мутаций никакого влияния на свойства вируса не оказывают, а на самом деле ухудшают его свойства. Важными с эпидемиологической точки зрения являются те варианты или мутации, которые дают преимущество, и их носители начинают потихоньку вытеснять существовавшие ранее формы. Например, те варианты, о которых люди знают и которые на слуху: британский, южноафриканский, бразильский, индийский - они более заразные. И поэтому они вытесняют те варианты вирусов, которые были до этого. Сами они при этом будут вытеснены следующими, еще более приспособленными к внешним условиям вариантами, это, в общем, бесконечный процесс, если только вирус не вымрет.

- От чего зависит появление новых, более заразных штаммов?

- Возникновения такого рода вариантов вируса связано, с одной стороны, с количеством заболевших – чем больше заболевших, тем больше возможных вариантов возникает. С другой стороны, вероятность определения, детекции таких мутаций связана с наличием системы для определения полных геномов вирусов. Это довольно сложный анализ. И чем больше такого рода анализов делается, тем быстрее ученые могут найти, что появился новый вариант. Само по себе появление нового варианта ни о чем не говорит. Но бывают случаи, когда с течением времени частота, которая сначала очень мала, начинает увеличиваться. Именно по увеличению частоты встречаемости нового варианта можно говорить, что он более заразный или имеют какое-то другое преимущество перед исходным, предковым вариантом.

"МЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕМ, ЧЕМ БОЛЕЕТ БОЛЬШИНСТВО"

- Какова ситуация с мутировавшими вирусами непосредственно в России?

- Сейчас в России главный эпидемиологически значимый вариант – индийский. Это видно по тому, что 90%, а может и 100% вирусов, которые выделяются от больных в больших городах - это именно индийский вариант. Это не значит, что в будущем у нас не может возникнуть какого то своего варианта, который вытеснит индийский, сначала у нас в стране, а потом и за ее пределами. Это возможно в частности потому, что у нас очень мало вакцинированных. В этих условиях, большое количество вариантов вируса может возникать при инфекции невакцинированных людей. Различные варианты могут затем пытаться заражать вакцинированных, скажем так, оттачивать свое мастерство. Некоторым из них удастся это сделать, при этом возникнут новые варианты, более успешно обходящие иммунитет. А потом они обратно будут переходить на невакцинированных людей. Будет такой пинг-понг, циркулярный процесс, в результате которого отберутся новые, более приспособленные формы вируса. Если бы у нас все люди были вакцинированы, то процесс бы прекратился в самом зародыше. Потому что вакцина ингибирует, то есть задерживает развитие любого варианта, уменьшает количество вирусного потомство, а, значит, и количество вариантов вируса, которые могут "попытать свое счастье” на окружающих их людях.

- Почему индийский штамм всё-таки проник в Россию? Не уследили?

- Индийский штамм проникает в Россию, потому что, как говорил поэт Джон Донн, ни один человек не остров. Мы все связаны друг с другом. Люди перемещаются по миру, у людей есть социальные контакты, и так как люди являются носителем вируса, то и вирусы перемещаются вместе с ними. Отслеживать это можно с помощью системы эпидемиологического контроля. Для новых вариантов вируса это процедура состоит из 1) идентификации зараженных людей, 2) выделения из них вирусосодержащего материала и 3) определения полной геномной последовательности вирусов, которые заразили этих людей. Массовое систематическое применение такой процедуры для тысяч, десятков тысяч и сотен тысяч человек и анализ полученных последовательностей вирусов методами биоинформатики позволяет выявить новые варианты с большим будущим.

В странах, где это налажено, можно быстро идентифицировать новые варианты вирусов. В тех странах, в которых это не налажено, как в нашей стране, можно только ждать, когда к тебе кто-то придет, а потом уже с помощью разработанных другими тест-систем определять вирусы, по факту, уже проникшие в страну. Чтобы понимать масштаб: в мире сделано более полутора миллиона анализов по определению вариантов вируса, и из них только около десяти тысяч сделано в нашей стране. Учитывая то, что у нас более пяти миллионов переболевших, на самом деле мы просто не можем достоверно знать, чем болели подавляющее большинство из этих людей. Вполне вероятно, что уже есть какие-то наши российские варианты, которые, может быть, станут более успешными. А, может, и нет.

- Насколько эффективно для противодействия распространению заболевания прекращение авиасообщения между странами?

- Это снизит скорость перемещения новых вариантов вируса, возникших в одной точке А в другую точку Б. Потому что вирус не живет вне нашего тела, и необходим контакт, чтобы его переносить. Но полностью прекратить контакты не удастся. Потому что по факту мы все равно не можем прекратить общаться друг с другом. Ни на уровне обычных людей, ни на уровне стран. Все равно это происходит. Гораздо эффективнее вакцинировать как можно большее количество людей в нашей стране.

ПРИВИВАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ

- Действительно ли уже существующие вакцины, как говорят, менее эффективны против новых штаммов вируса?

- Новые варианты вируса более заразные, потому что быстрее взаимодействуют с клетками человека, быстрее нас заражают. Процесс заражения связан с тем, что вирусные частицы взаимодействуют, физически связываются с клетками человека. Взаимодействие происходит с помощью S-белка, того самого белка, который образует шипы на коронавирусной частице. У мутантов изменен S-белок. Так что он лучше, более эффективно взаимодействует с нашими клетками. Но вакцины, которые нами используются, тоже используют S-белок, для того, чтобы вырабатывать на него иммунный ответ. Соответственно, антитела, которые производятся на вакцину, узнают S-белок исходного уханьского варианта. Но если S-белок изменился, как, например, в британском, южноафриканском, бразильском или индийском варианте, то антитела, полученные на S-белок исходного варианта, естественно будут хуже узнавать мутантный вирус. То есть, вирус см никуда не уходит от вакцины, он просто пытается эффективней заразить клетки человека, и таким образом больше размножиться, чем исходный вариант. К сожалению, одновременно с этим он становится более устойчивым к иммунитету, вызванному вакцинами. Антитела, которые получены в ходе вакцинации имеющимися сейчас вакцинами, раза в два менее эффективно нейтрализуют новые варианты вируса, нежели исходный уханьский. Но это не означает, что вакцины не работают.

- Есть ли смысл в создании новых вакцин, которые были бы эффективными против новых штаммов?

- Нужно следить за эпидемиологической ситуацией и понимать, насколько - пока точных данных на это тему нет - понизилась эффективность защитного действия существующих вакцина против новых штаммов. Придумывать ничего не нужно. Любую вакцину, которая сейчас есть, достаточно просто модифицировать для узнавания именно мутантного варианта. Так, чтобы антитела соответствовали тому S-белку, который есть сейчас у вируса, который сейчас циркулирует. Проблема будет в том, что с точки зрения медицинских регуляторов эта вакцина будет новым препаратом, который нужно будет сертифицировать, проводить технические исследования, поэтому на это никто не пойдет. Смысла в этом сейчас нет. Достаточно просто вакцинироваться тем, что есть.

