«Повышенная заразность». Вирусолог перечислил самые опасные штаммы COVID-19

«Когда вируса в популяции много, как в настоящее время, вероятность появления новых вариантов выше. Вариаций много - это и "нулевой" (уханьский) штамм, с которого всё началось. Также местные производные (например, в Москве - московский штамм), британский, бразильский, южноафриканский, индийские штаммы. Это естественный процесс. Из всего разнообразия новых вариантов отбираются те, которые дают вирусу преимущества, например, повышенную заразность», - пояснил специалист.

Он объяснил различия между штаммами и назвал самые опасные из них.

«Разные штаммы отличаются последовательностью РНК и белков. Особенно важны изменения в участке S белка, отвечающего за связывание с рецептором в слизистой оболочке человека. Наиболее опасны штаммы, способные прочнее связываться с рецептором. Они наиболее заразны. Например, это индийские штаммы "Дельта" и "Дельта плюс"», - отметил Аграновский.