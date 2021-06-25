«Повышенная заразность». Вирусолог перечислил самые опасные штаммы COVID-19

Вирусолог Алексей Аграновский предупредил, что антитела после перенесенной болезни не гарантируют защиты от новых версий вируса, и призвал россиян прививаться.

В России зафиксировали первый случай заражения новым штаммом COVID-19 - «Дельта плюс», заявили в НИИ гриппа имени Смородинцева. Это мутировавшая версия индийского штамма «Дельта», которым, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, заражено 90% из общего числа больных коронавирусом в столице. «Дельта плюс» заразнее всех других вариантов COVID, об этом сообщил директор Всеиндийского института медицинских наук.

Причину возникновения новых штаммов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил вирусолог Алексей Аграновский.

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«Когда вируса в популяции много, как в настоящее время, вероятность появления новых вариантов выше. Вариаций много - это и "нулевой" (уханьский) штамм, с которого всё началось. Также местные производные (например, в Москве - московский штамм), британский, бразильский, южноафриканский, индийские штаммы. Это естественный процесс. Из всего разнообразия новых вариантов отбираются те, которые дают вирусу преимущества, например, повышенную заразность», - пояснил специалист.

Он объяснил различия между штаммами и назвал самые опасные из них.

«Разные штаммы отличаются последовательностью РНК и белков. Особенно важны изменения в участке S белка, отвечающего за связывание с рецептором в слизистой оболочке человека. Наиболее опасны штаммы, способные прочнее связываться с рецептором. Они наиболее заразны. Например, это индийские штаммы "Дельта" и "Дельта плюс"», - отметил Аграновский.

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Собеседник НСН предупредил, что антитела после болезни не всегда гарантируют защиту от болезни и призвал вакцинироваться, чтобы снизить риски заболевания.

«"Спутник V" - наиболее эффективная российская вакцина, которая работает против всех известных штаммов. Она снижает шанс заболеть индийским штаммом в десять раз, развития тяжелых форм болезни в 14 раз. Это высокие показатели. Поэтому не волнуемся и делаем, что должны - вакцинируемся. Неважно, есть старые антитела или нет - они могут не защитить от новых штаммов. А вот антитела в ответ на "Спутник" - защитят», - заявил вирусолог.

Ранее молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предсказал появление «российского» штамма COVID.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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