«Повышенная заразность». Вирусолог перечислил самые опасные штаммы COVID-19
Вирусолог Алексей Аграновский предупредил, что антитела после перенесенной болезни не гарантируют защиты от новых версий вируса, и призвал россиян прививаться.
В России зафиксировали первый случай заражения новым штаммом COVID-19 - «Дельта плюс», заявили в НИИ гриппа имени Смородинцева. Это мутировавшая версия индийского штамма «Дельта», которым, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, заражено 90% из общего числа больных коронавирусом в столице. «Дельта плюс» заразнее всех других вариантов COVID, об этом сообщил директор Всеиндийского института медицинских наук.
Причину возникновения новых штаммов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил вирусолог Алексей Аграновский.
«Когда вируса в популяции много, как в настоящее время, вероятность появления новых вариантов выше. Вариаций много - это и "нулевой" (уханьский) штамм, с которого всё началось. Также местные производные (например, в Москве - московский штамм), британский, бразильский, южноафриканский, индийские штаммы. Это естественный процесс. Из всего разнообразия новых вариантов отбираются те, которые дают вирусу преимущества, например, повышенную заразность», - пояснил специалист.
Он объяснил различия между штаммами и назвал самые опасные из них.
«Разные штаммы отличаются последовательностью РНК и белков. Особенно важны изменения в участке S белка, отвечающего за связывание с рецептором в слизистой оболочке человека. Наиболее опасны штаммы, способные прочнее связываться с рецептором. Они наиболее заразны. Например, это индийские штаммы "Дельта" и "Дельта плюс"», - отметил Аграновский.
Собеседник НСН предупредил, что антитела после болезни не всегда гарантируют защиту от болезни и призвал вакцинироваться, чтобы снизить риски заболевания.
«"Спутник V" - наиболее эффективная российская вакцина, которая работает против всех известных штаммов. Она снижает шанс заболеть индийским штаммом в десять раз, развития тяжелых форм болезни в 14 раз. Это высокие показатели. Поэтому не волнуемся и делаем, что должны - вакцинируемся. Неважно, есть старые антитела или нет - они могут не защитить от новых штаммов. А вот антитела в ответ на "Спутник" - защитят», - заявил вирусолог.
Ранее молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предсказал появление «российского» штамма COVID.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 393 / сут.
Умерли
132 тыс.+601 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+14 024 / сут.
- В Бразилии обнаружен новый опасный вариант «лямбда»-штамма COVID-19
- Сенатор от Крыма поддержал обязательную вакцинацию приезжающих туристов
- СК Белоруссии: Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием
- В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников для избежания ограничений
- Байден опять оговорился, заявив, что США воевали в Иране
- Вакцина «КовиВак» снова появилась в столичных поликлиниках
- Московские рестораторы попросили отложить переход на «бесковидный» режим
- Лаборатория «Инвитро» приостановила тестирование на антитела к коронавирусу
- Союз промышленников и профсоюзы попросили ввести обязательную вакцинацию в России
- Краснодарский край будет принимать туристов, привитых иностранными вакцинами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru