Известный немецкий политолог, историк и общественный деятель Александр Рар заявил НСН, что европейские кинофестивали, включая Берлинале, неизбежно станут культурным мостом между Россией и Германией, но это произойдет очень нескоро.

«Я думаю, что не только через экономику, но и через культурные связи, которые существовали фактически еще со времен Советского Союза, отношения можно будет восстановить, но это будет очень длительный процесс. Политика или гражданский диалог будут идти с большим трудом, поэтому культурные связи помогут опять наладить отношения», – утверждает Александр Рар.

Сейчас Берлинский кинофестиваль завершает формирование своей программы участников, и на сегодняшний день в этом списке нет фильмов из России. Ранее известные российские режиссеры, неоднократно побеждавшие на Берлинале, заявили НСН, что это один их трех главных кинофестивалей мира, но сейчас Берлинский кинофестиваль – самый политически озабоченный в мире.

«Пока идет война, так и будет! – подтвердил из Берлина Александр Рар. – Но как только начнутся переговоры, диалог, то я уверен, что не только в Америке, но и в Европе появятся на переднем плане силы, которые будут выступать за общение, за нормализацию отношений. И тогда всё будет выглядеть по-другому», - считает эксперт.

По его словам, европейские кинофестивали, в том числе Берлинский, безусловно могут стать культурным мостом между Россией и Европой, Россией и Германией, но пока что это невозможно. Сейчас в Германии лишь один общественный деятель открыто выступает за восстановление культурных связей с Россией – это потомок знаменитого немецкого канцлера Александр Бисмарк:

«В старых европейских странах русская культура традиционно всегда стояла на настолько высоком месте, что, конечно, возврат к ней после войны будет неизбежен. Но именно сейчас в Германии нет людей, кто бы говорил об этом открыто. Могу назвать лишь одного человека, который сейчас открыто говорит о том, что нужно нормализовать культурные отношения с Россией – это Александр Бисмарк. Вот этот потомок знаменитого немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, действительно, выступает в защиту русской культуры. И всё, фактически никто больше в Германии открыто сегодня об этом не говорит, потому что средства массовой информации закрыты для таких разговоров», - пояснил Александр Рар.

Ранее о российский режиссер Алексей Герман-младший, фильмы которого отмечались «Серебряными медведями», признался НСН, что для него Берлинале это сочетание двух начал: «политики и качества».

Кинофестиваль основан в 1951 году в Западном Берлине. 77-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 10 по 21 февраля 2027 года.

