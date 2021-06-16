Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против индийского штамма

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о высокой эффективности вакцины «Спутник V» против индийского штамма COVID-19 в лабораторных условиях. Специалист рассказал в беседе с журналистами Интерфакса, что измененный индийский штамм распространен в Москве так же, как и уханьская разновидность вируса.

Несмотря на то, что в отношении индийского штамма «Спутник V» производит в 1,4-2,4 раза меньше антител, чем в отношении уханьских штаммов, по словам Гинцбурга это совсем не критично, так как все равно сохраняется большой запас по концентрации антител.

«Получив вакцину, человек будет защищен от индийского штамма», - отметил ученый.

На вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 14 185 случаях заражения за сутки по всей стране, из них 6 805 пришлись на Москву.

